Ключі від війни між Росією та Україною

У Києві незадовго до світанку у вівторок бурчали сильні вибухи, оскільки російські війська посилили бомбардування української столиці, посиливши гуманітарну кризу на третьому тижні війни. Чиновники обох країн погодилися продовжити діалог, незважаючи на те, що до цього часу дипломатія провалилася.

Дані показують руйнівну людську вартість. Кількість українців, які тікали зі своєї країни з моменту вторгнення, зараз становить понад три мільйони людей, зазначили в ООН, переважна більшість з них жінки та діти. Тисячі солдатів і мирних жителів втратили життя. У обложеному місті Маріуполі мало їжі та води.

Артилерійський снаряд у вівторок завдав удару по 15-поверховому багатоквартирному будинку і залишив щонайменше одного загиблого.

«Україна горить», - попередив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. «Вплив на мирних жителів досягає жахливих масштабів».

Коли російський наступ маячився над центром Києва, лідери трьох країн Євросоюзу попрямували до побитого міста з несподіваним візитом, щоб показати свою підтримку нації.

Ось деякі ключові факти про конфлікт:

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ЗЕМЛІ?

Бойові дії над Києвом посилилися і в місті пролунало відлуння артилерійського вогню. У вівторок Росія почала серію атак, які вирвали вікна і спричинили велику пожежу в будинку на заході Києва, який залишив щонайменше одного загиблого. Рятувальна операція все ще була відкрита.

Протягом ночі московські війська посилили свої атаки на північно-західні передмістя міста, повідомив глава Київської області.

Вибухи завдали значних структурних збитків по всьому місту: ударна хвиля розбила вхід до центру метро, яка використовувалася як бомбосховище, а інша спричинила пожежу у Подільському районі.

Напередодні щонайменше четверо людей загинули і ще кілька отримали поранення, коли російські бомби потрапили на найбільший авіазавод країни і дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок. Їх снаряди також знищили телевізійну вежу у західному місті Рівне, де влада збільшила кількість загиблих до 19 у вівторок.

В іншому місці країни російські війська завдали десятки нових артилерійських ударів по центру Харкова на сході.

На світанку рятувальники видаляли тіла з завалів житлових будівель, які атакували в історичному центрі міста і на важливій алеї, пояснив місцевий чиновник. Тисячі намагалися втекти на евакуаційних поїздах на тлі хаосу і руйнування.

Після днів невпинних бомбардувань над Маріуполем 150 автомобілів з мирними жителями на борту зуміли покинути обложений місто. Але сотні тисяч людей все ще опинилися в пастці, оскільки Росія відновила наступ на місто на узбережжі Азовського моря у вівторок.

Ескалація військової операції в черговий раз порушила просування конвою, який намагався добути їжу, воду і ліки відчайдушним жителям. Громадські організації попереджають, що велика кількість людей може померти від голоду. Тіла закопуються в братських могилах.

Турецька влада, зі свого боку, висловила надію на можливі та неминучі евакуації та зазначила, що робота з відкриття гуманітарних коридорів набула актуальності.

ЩО AP ЗАСВІДЧИВ АБО ПІДТВЕРДИВ БЕЗПОСЕРЕДНЬО?

полум'я спустошило житловий будинок у Святошинському районі західного Києва, а рятувальники кинулися тягнути людей зі сходів і спустити полум'я.

Щільний шар чорного диму домінував в навколишньому середовищі. Пожежник, присутній на місці події, підтвердив, що одна людина померла, а кілька інших врятували живими, хоча він зазначив, що люди все ще опинилися в пастці всередині. Молода жінка плакала біля згорілої будівлі, а мешканці, шоковані, оцінили збиток.

«Люди вмирають, і найстрашніше те, що діти вмирають», - сказав Андрій, переміщений на місце події пожежник, який ідентифікував себе виключно за прізвищем, перш ніж знову зайти в палаючу будівлю.

Тягар війни продовжує падати на найбільш вразливих. Понад мільйон дітей покинули країну, і багато інших переміщені в її межах.

10 років Паша Бичков сказав, що її родина втекла з другої нації країни, Харків, після того, як бомба потрапила в їх будівлю.

«Ми не хочемо туди повертатися», - сказав Паша зі Львова, куди повернувся до школи в понеділок.

А ЯК ЩОДО ДИПЛОМАТІЇ?

Незважаючи на те, що російські та українські чиновники позитивно оцінили проведені переговори, вони не дали ніякого прогресу.

Українські учасники переговорів планують знову зустрітися у вівторок зі своїми російськими колегами після невеликої перерви. Президент України Володимир Зеленський описав попередній раунд як «хороший», але не запропонував додаткових деталей.

Пізніше прес-секретар президента Росії Володимир Путін назвав переговори «важкими».

Лідери з усього світу були залучені до шквалі дипломатичної діяльності.

Прем'єр-міністр Польщі, Чехії та Словенії у вівторок вирушили до Києва у рамках місії Європейського Союзу, щоб продемонструвати свою солідарність з країною.

Його ізраїльський колега Нафталі Беннетт продовжив свої посередницькі зусилля в понеділок телефонними розмовами з Путіним і Зеленським.

США заявили, що Росії доведеться показати ознаки деескалації, щоб продемонструвати свою доброзичливість. Вторгнення змусило американські кола безпеки розглянути можливість збільшення військової могутності Вашингтона в Європі до рівня, якого ніколи не бачили з часів холодної війни.

А ЯК ЩОДО САНКЦІЙ?

Світові держави продовжили свої зусилля, щоб покарати Москву.

Великобританія оголосила, що заборонить експорт предметів розкоші до Росії, включаючи модні та художні твори, а також підвищить тарифи на російські продукти, такі як горілка, в рамках свого останнього раунду санкцій.

Уряд Японії заявив, що заморозив активи 17 інших російських політиків і магнатів та їхніх сімей, щоб чинити тиск на Москву. Всього їх санкції досягають 61 людини.

Європейський Союз зі свого боку оголосив, що затвердив четвертий раунд санкцій для подальшої ізоляції Росії та скорочення її ресурсів.