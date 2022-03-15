Якповідомляється, лобіст та ефективний співробітник Карелім Лопесзасудив у продовженні її демонстрація перед прокурором Луз Такіром, тисне з боку уряду. Крімтого, він би сказав, що отримав візит «емісара» від президента Ради міністрівАнібала Торресау вівторок, 8 березня.

На це вказав журналіст Амеріко Замбрано у своєму акаунті в Twitter, посилаючись на джерела з тижневика Хільдебрандта в його тринадцять років.

Крім того, він стверджує, що, за словами Кареліма Лопеса, нібито «емісар»прем'єра Анібала Торреса передав йому «проект документа, закликаючи її засудити прокурора Луза Такіра та старшого прокурора Рафаеля Вела»

«Емісарій» прем'єра Торреса, за словами Кареліма Лопеса, пообіцяв їй, що якщо вона засудить прокурорів у відмиванні грошей, її справа піде в Антикорупційну прокуратуру, де приблизно через півроку вона залишиться поза розслідуваннями », - журналіст додає в твіт, який поділилася щотижневою газетою.

Зі свого боку, у Twitter акаунті програми Panamericana TV Panamericana TV додається, що в документі, в якому йдеться про те, що він повинен засудити прокурора Такіра та Рафаеля Вела, він також попросив його подати у відставку свого адвоката ЦезарНакасакі.

Документ буде переданий прокуророві на наступному етапі, призначеному на 15 березня.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ