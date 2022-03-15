Хорхе Монтоя після прийому вакансій: «Чим більше часу проходить, тим більше невизначеності вона створює»

Прес-секретар Народного банку поновлення та промоутер вакантної акції проти президента Педро Кастільо, ХорхеМонтояпідкреслив, що це звернення було схвалено76 голосами за, порівняно з 41 проти та одним утриманням.

«Це було успішним для нас, щоб мати стільки голосів. Тепер настає наступне: дата презентації [президента або його адвоката]», - заявила Монтоя Манріке в діалозі з пресою поза парламентом.

Парламентар ій шкодував, що було погоджено встановити датою для дебатів та голосування за вакансій у понеділок, 28 березня, о 15:00, на його думку, продовження двох тижнів породжує більше «невизначеності» серед громадян.

«Переважна більшість законодавців проголосували за цю дату, і я не розумію, кожен вільний висловлювати свою думку так, як їм подобається, але чимбільше часу проходить, тим більша невизначеність вона створює . Найкращебуло б вирішити все на цьому тижні», - сказав він.

З іншого боку, на запитання про презентацію Педро Кастільо на пленарному Конгресі у вівторок, Монтоя вважала, що його мова не породжує «жодної очікування» і що він буде прагнути «охолодити» принесений йому процес імпічменту.

«Оскільки все відбувалося, я не бачу позитивних очікувань того, про що я збираюся говорити. Сподіваємось, це буде позитивним, але, як все сталося, мені здається, що цеподарує нам не приємний сюрприз», - сказав він.

«Його послання Конгресу, який він хоче дати, - це охолодити вакансію та втручатися в процес . Він, безумовно, має цю мету, інакше він не хотів», - додав він.

| Фото: Андське агентство

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ІЗАБЕЛЬКОРТЕС - КОНГРЕСМЕН JUNTOS ДЛЯ ПЕРУ

«Ми говорили це знову і знову: якщо вони звільнять президента, ми всі виїжджаємо. Як і коли узурпер Меріно прийняв президентство, вони вірили, що ми нічого не зробимо. Вони бачили нас на вулицях, і вони знову побачать нас. Всенародне голосування поважається. Якщо ви хочете президентства, ви виграєте вибори!»

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«Переворот триває, хоча вони не мають підстав або легітимності. Легкість, з якою конгресмени так званого права центру змінюють свою позицію, дивує: APP, AP, вчора вони проголосували за те, щоб надати кабінету впевненості, і сьогодні вони голосують за вакансію, це чистий опортунізм»

РутLUQUE - конгресмен JUNTOS ДЛЯ ПЕРУ

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ПАТРІСІЯХІРІНОС - КОНГРЕСМЕН AVANZA PAIS

«Сьогодні ми зробили перший крок до відновлення душевного спокою країні. Сьогодні ми схвалили #Vacancia Рухпроти Кастільо та його #GobiernoDeCorrupción . Окупанту Паласіо доведеться постати перед Конгресом і відповісти за очевидні корупційні акти, викликані його неправильним правом»

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