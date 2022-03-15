Японія схвалила додаткові санкції проти 17 громадян Росії

Токіо, 15 березня МЗС Японії оголосило у вівторок про введення додаткових санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, що спричинить за собою блокування активів ще 17 російських громадян, переважно парламентарів. «Потрібно ввести більш сильні санкції, щоб вторгнення якнайшвидше припинилося», - заявив прес-секретар уряду Хіроказу Мацуно сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання виконавчої влади, де були затверджені санкції. «Ми будемо продовжувати працювати з міжнародним співтовариством», - заявив речник уряду про дії, які вживаються «в координації з країнами G7». Серед 17 російських громадян — одинадцять членів Думи (нижня палата російського парламенту) та магнат Віктор Вексельберг, президент російського енергетичного конгломерату Ренова; а також п'ять родичів мільярдера Юрія Ковальчука, мажоритарного акціонера Banco Rossia та прізвисько» Банкір Путіна». Сам Ковальчук раніше включався в санкції японської влади, які таким чином доводять до 61 числа російських громадян, активи яких вони заморозили. Ці санкції щодо Росії є на додаток до затверджених тиждень тому японським урядом, який заблокував активи ще тридцяти високопоставлених державних чиновників і бізнесменів, а також заборона на експорт техніки для нафтової промисловості. З початку конфлікту з приводу російського вторгнення в Україну Японія ввела санкції проти російських громадян, в тому числі президента Росії Володимира Путіна, а також 12 білорусів, в тому числі його колега Олександра Лукашенка. Фінансові органи Японії також замовили криптовалютні біржі, що базуються на їх території, блокувати операції з цими активами за участю фізичних або юридичних осіб, які підлягають санкціям проти Росії та Білорусі. Японія, як і інші країни G7 і Європейський Союз (ЄС), застосовувала послідовні раунди санкцій проти Росії з моменту початку конфлікту, включаючи виключення російських банків з системи Swift або заборону на експорт напівпровідників та інших технологій з військовим потенціалом.