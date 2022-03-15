«Це переслідування проти опозиції»: Маргарита Завала захистила Сандра Куевас після відсторонення в Куаутемоці

У другій половині дня цього понеділка, 14 березня, з'ясувалося, що Сандра Куевас, мер Куаутемокадля Партії національних дій( PAN), буде відсторонена від посади станом на четвер 17, це у зв'язку з розслідуванням проти неї за звинувачення в агресії.

В результаті мери, законодавці та інші бойовики та прихильники так званої політичної опозиції засудили судову рішучість і запевнили, що це переслідування, організовані Моренсією Насьональ( ( Мореною ) та промоутерами четвертого кварталу.

Маргарита Завала вийшла на захист Сандри Куевас (Фото: Куартоскуро)

Так було так, що Маргарита Завала, федеральний депутат альбіазула, постановила, що це виходить за рамки конкретного випадку людини і що це скоріше частка більшої мети, яка полягає в тиску на опозицію, тому через свій офіційний акаунт у Twitter вона опублікувала:

Що стосується визначення судді, що займається справою, Куевас Ньєвес уточнив, що вона ще не подала свою заяву і зробить це до четверга о 08:00 годин (центральний мексиканський час); однак «суддя вважав за необхідне ввести деякі «запобіжні заходи на наступні 3 дні»»:

Сандра Куевас кинула м'ячі з рахунками 500 песо під час заходу в мерії Cuauhtémoc (Фото: Twitter/ @rochaperiodista)

1.-Підписати відвідуваність

2-. Запит дозволу на виїзд з країни

3.-Призупинення діяльності

Це підтверджує, що на тимчасовій основі мер одного з найважливіших районів Мехіко залишиться поза місцевою державною адміністрацією. Крім того, в іншому твіті випускник Університету дель Вальє -де-Мексико (UVM)заявила, що 11 березня вона представила відео, де детально описано події, що сталися в мерії Куаутемок 11 лютого. «З цим твердим випробуванням я спокійний і впевнений, що все вийде на мою користь», - сказала вона.

Згідно із заявами начальників поліції допоміжної поліції, які подали скарги на Сандри Куевас, обидва пішли до мерії на початку цього року, де на них напав чиновник та деякі її співробітники .

Сандрі Куевас доведеться відповісти судовій системі за передбачувані напади (Фото: Cuartoscuro)

Люди в уніформі запевнили, що їм не дозволено залишати приміщення, крім того, що вони були забезпечені своїми комунікаційними радіостанціями і були залякані чиновником, після чого вони вирішили натиснути на них звинувачення.

Зі свого боку, мер запевнив, що ці звинувачення є монтажем влади Мехіко, яка прагне дестабілізувати свою адміністрацію, оскільки вона є частиною опозиції.

Однак це не єдиний скандал, в якому брав участь Куевас Ньєвес, оскільки мер також міг з'явитися перед Політичною координаційною радою (Юкопо) місцевого Конгресу Мехіко через інцидент, в якому вона кинула м'ячі з купюрами 500 песоз балкона мера Куаутемока офіс під час популярного заходу.

Пропозицію слухання представили депутати від Морени, які запевнили, що про появу запросили не тільки через подію, яка відбулася на «Громадянському фестивалі» , що відбувся на еспланаді будівлі міського голови, а й через передбачувану відведення ресурсів для просування його іміджу.

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