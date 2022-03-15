Італія попереджає про ризики через використання російських технологій після вторгнення в Україну

Італійське агентство з кібербезпеки (ACN) у вівторок попередило російських користувачів програмного забезпечення про можливий «технологічний ризик», з яким вони стикаються після того, як російські війська вторглися в Україну.

«Еволюція міжнародної ситуації» призвела до появи «нових елементів», пов'язаних з «технологічним ризиком», йдеться в прес-релізі ACN.

«Особливо доцільно враховувати наслідки безпеки, що виникають внаслідок використання ІТ-технологій, що надаються компаніями, пов'язаними з Російською Федерацією», - підкреслює суб'єкт господарювання.

ACN заявляє, що на сьогоднішній день «жодного зниження якості технологічних продуктів та послуг, що надаються» цими компаніями не виявлено, хоча це пропонує всім італійським користувачам бути обережними.

Агентство наводить зокрема антивірусне програмне забезпечення, не кажучи вже про російському видавництві Kaspersky, одного з найвідоміших в цій галузі.

Німецький офіс, відповідальний за проблеми кібербезпеки, рекомендував цього вівторка, щоб уникнути використання антивірусного програмного забезпечення Kaspersky, попередивши, що російська компанія може бути залучена добровільно або примусово до можливих комп'ютерних атак.

США заборонили державним органам використовувати програмне забезпечення Kaspersky в 2017 році.