Італія, найбільший імпортний партнер Колумбії, випередивши Іспанію

Рим, 15 березня Італія імпортувала товарів на суму 877,3 мільйона доларів (близько 798 мільйонів євро) з Колумбії в 2021 році і стала європейською країною, яка купила найбільше у латиноамериканської країни, навіть випереджаючи Іспанію, пояснила сьогодні посол Колумбії в Італії Глорія Ізабель Рамірес. Італія імпортувала з Колумбії переважно гірничодобувну (63%) та агропродовольчу продукцію (33%), а решта - мода, хімікати та інші галузі; тоді як Іспанія придбала товари у Колумбії вартістю близько 700 мільйонів доларів (636 мільйонів євро), з яких 46% були видобувними та ще 46% агропродовольчими. Таким чином Італія імпортувала на 25% більше з Колумбії, ніж Іспанія. Зокрема, Колумбія продавала товари з гірничодобувного сектору в Європу, особливо нафту, золото та вугілля, останні «стратегічні в умовах енергетичної кризи, спричиненої війною в Україні», тоді як агропродовольчий сектор виділив банани, каву та пальмову олію, «яка не представляє жодної вирубки лісів», Рамірес підкреслив. Торговий баланс Колумбії з Італією зафіксував профіцит у розмірі 314 мільйонів доларів (близько 285 мільйонів євро) у 2020 році та 26,4 мільйона доларів (24 мільйони євро) наступного року, зміна, яка залишила позаду «традиційно негативну» тенденцію і яка «була досягнута завдяки роботі, проведеній установами», він святкував Рамірес. На заході, проведеному цього вівторка в Римі, щоб пояснити ці дані, також була представлена нова кампанія, яку просуває урядове агентство ProColombia, відповідальна за просування туризму та іноземних інвестицій в Колумбію, яка хоче представити країну як «стійке туристичне та економічне місце», описано її президент Флавія Санторо. Він також має на меті «залучити інвестиції, наповнити світ якісними та стійкими колумбійськими товарами та послугами та залучити туристів до цієї країни». З цією ініціативою уряд та його посольства сподіваються відновити туризм та залучити італійців та європейців, щоб відкрити країну та її шість «мегарегіонів», включаючи Амазонку, Тихий океан та «кавовий трикутник», серед інших. «Колумбія - країна, яка дозволяє нам мати велике розмаїття туристичних, комерційних та гастрономічних пропозицій», - підкреслив Санторо, який виділив нові враження, такі як кавовий туризм та термальний туризм, які процвітають. Щоб визнати гастрономію країни, асоціація Procolombia нагородила колумбійського шеф-кухаря Хуана Каміло Кінтеро, наймолодшого іноземця, який отримав зірку Мішлен в Італії, як послом бренду країни. НАЧАЛЬНИК АКД/LSC/ОГОЛОШЕННЯ (фото)