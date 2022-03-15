Італійський банк UniCredit вивчає, чи варто залишати операції в Росії

( Оновлення EC2550 з офіційним випуском) Рим, 15 березня другий банк Італії, UniCredit, вважає геополітичні ризики, що виникають внаслідок війни в Україні, для аналізу припинення діяльності в Росії, де він працює з 4 000 співробітників і близько 70 відділень. Генеральний директор UniCredit Андреа Орсель заявив сьогодні на цифровій зустрічі з американським фінансистом Morgan Stanley, що UniCredit «завершує термінову внутрішню оцінку впливу та наслідків виходу» з Росії, але це не рішення, яке слід сприймати легковажно, згідно з заявою італійського суб'єкта. «Було б дуже легко сказати, що UniCredit покидає Росію (...), але відходить банк, в якому працює понад 4000 людей і обслуговує понад 1500 компаній, 1250 з яких є європейськими, і стикається з шоком, який може досягти 7,5 млрд євро, не може і не повинен бути здійснений за ніч», - сказав він. «Моє головне завдання — забезпечити загальну стабільність нашого банку та здатність обслуговувати наші громади по всій Європі», - додав він. Тиждень тому італійський банк повідомив, що наприкінці 2021 року його російська дочірня компанія UniCredit Bank Russia мала самофінансована кредитна позиція в 7,8 млрд євро, коефіцієнт RWA (активи, зважені на ризик) 9,4 мільярда євро та чиста вартість 2,5 млрд євро. Він також зазначив, що в екстремальному сценарії, в якому вся його експозиція була втрачена, вплив на коефіцієнт CET1 UniCredit наприкінці 2021 року (15,03%, що відраховує дивіденди, зароблені в 2021 році в 1,2 мільярда євро) становитиме близько 200 базисних пунктів і не опуститься нижче 13%. Акції UniCredit накопичили падіння на 36.07% за останні 30 днів внаслідок вторгнення Росії в Україну. НАЧАЛЬНИК lsc/fp