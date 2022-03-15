Ісламофобія збільшилася в Австралії після супремацистського нападу в Новій Зеландії

Сідней, Австралія, 15 березня словесні та фізичні ісламофобні атаки, а також в Інтернеті, зросли в Австралії після супремацистської атаки, здійсненої 15 березня 2019 року в сусідній Новій Зеландії, згідно з повідомленням, опублікованим у вівторок у третю річницю цієї трагедії . Звіт «Ісламофобія в Австралії», опублікований сьогодні університетом Чарльза Стерта та трьома релігійними організаціями, вказує на те, що після терористичного акту, вчиненого австралійцем Брентоном Таррантом проти двох мечетей у новозеландському місті Крайстчерч, де загинуло 51 мусульман, напади, такі як вандалізм проти мечетей, збільшився в чотири рази. Хоча до нападу, між 2014 і 2019 роками, більше половини австралійських мечетей вже зазнали вандалізму, такого як графіті, пожежі чи загрози, серед інших, основна частина цих нападів сталася після різанини в Крайстчерчі. Аналогічно, онлайн-атаки прихильників Тарранта, які виправдовують або прославляють цей терористичний акт і закликають до кровопролиття, подібного до того, що вчинили в Крайстчерчі, зросли в 18 разів через два тижні після інциденту, згідно з повідомленням, підготовленим Дері Інером з Університету Чарльза Стерта. «Поряд з цією гіперсильною риторикою ми побачили ескалацію ксенофобною мовою, від того, щоб говорити людям «йти додому» до вираження супремацистських змов як «демографічного вторгнення мусульман», - сказав автор доповіді у статті, опублікованій у вівторок в академічному журналі The Conseration. Автор наголосив, що такі ксенофобські атаки були найпопулярнішою формою риторики ненависті в Інтернеті (43 відсотки) після об'єднання мусульман з тероризмом (58 відсотків). Напади на мусульман, особливо жінок і дітей, відбуваються з усіх верств суспільства, від жебраків до науковців, і в основному від білих чоловіків. У третю річницю супремацистської різанини в Крайстчерчі координатор Ісламської жіночої ради Нової Зеландії Алія Данзезен заявила, що ісламофобія також зростає в цій океанській країні. «У Новій Зеландії є вчені, які кажуть, що вона збільшується. Розвідувальні та силові відомства теж навіть видали попередження минулого листопада про можливість чергового нападу. Безумовно, помітне збільшення порівняно з трьома роками тому», - сказав Данзейсен громадському мовникові Радіо Нова Зеландія. Атака Тарранта спонукала уряд Нової Зеландії визнати, що до нападу були зроблені невдачі, включаючи «майже виключну» увагу ісламського тероризму на шкоду моніторингу супремацистських осіб і груп. Виконавчий директор Веллінгтона також провів різні реформи, такі як володіння зброєю, наказав провести розслідування фактів і розпочав хрестовий похід з Францією проти повідомлень ненависті в Інтернеті. Таррант, який частково ретранслював свій напад і опублікував свою ідеологію в соціальних мережах, був засуджений у серпні 2020 року до довічного ув'язнення на 51 рахунок вбивства, 50 підрахунку замаху на вбивство та один за тероризм. НАЧАЛЬНИК що

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