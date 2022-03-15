Інститут Сервантес підтримує Міжнародний конгрес письменників у Пуерто-Ріко

Сан-Хуан, 15 мар Інститут Сервантеса оголосив про спонсорство Першого міжнародного конгресу письменників, який відбудеться в Пуерто-Ріко наступного квітня, повідомляє організація місцевого заходу у вівторок. Культурний конкурс, в якому візьмуть участь автори з Аргентини, Колумбії, Куби, Іспанії, Мексики, Перу та Домініканської Республіки, відбудеться з 5 по 7 квітня. У конгресі - присвяченому Норберто Гонсалесу, життєво важливій фігурі у світі книг у Пуерто-Ріко та загиблих минулого року - візьмуть участь Марсело Луян Аргентини, іспанець Роза Монтеро, мексиканська Гільєрмо Арріага та Пуерто-Ріанко Едуардо Лало. Інші письменники, які беруть участь, включають Пілар Кінтана (Колумбія), Карла Суарес (Куба), Чікі Фабрегат і Хав'єр Сагарна (Іспанія), Іван Тайс (Перу), Майра Сантос Фебрес, Майра Монтеро, Тере Девіла, Хосе Борхес, Арлін Карболо, Луїс Негрон і Магалі Гарсія Раміс (Пуерто-Ріко) та Педро Антоніо Вальдес (Республіка Іспанія) Домінікана). Тим часом Хелена Сампедро (Пуерто-Ріко) та Хосе Мануель Фахардо (Іспанія) представлять основні лекції, семінари та круглі столи на заході, який відбудеться в Центрі образотворчих мистецтв у Кагуасі, місті поблизу Сан-Хуана. У рамках зустрічі письменників кілька з них відвідають університетські кампуси на острові, щоб поділитися своїм досвідом зі студентами. Візити з Сагарни до УНР, сайту Умакао (схід) 4 квітня о 10.00 (14.00 GMT) та Кінтани до УНР, сайту в Ріо-Пьедрасі (Сан-Хуан), 6 квітня о 11.30 (15.30 GMT) вже підтверджені. Інститут Сервантеса має дві штаб-квартири в Іспанії, один в Мадриді, а інший - в Алькала-де-Енаресі, і був створений в 1991 році для відвідування мовної та культурної спадщини, яка є спільною для іспаномовних країн та народів. Організація, присутня в 88 містах, отримає конференції, які WIPR - Урядовий канал - транслюватиме в 45 країнах на благо тих, хто зацікавлений у розширенні своїх знань з цієї теми через свої бібліотеки, як описано в заяві. НАЧАЛЬНИК jm/lll