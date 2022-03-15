У Формулі-1 рекордне число 23 Гран-прі в сезоні 2022

Календар сезону чемпіонату світу з Формули-1 2022 року, який стартує в неділю в Бахрейні, може похвалитися рекордним числом 23 Гран-прі, з новою гонкою в Майамі.
В результаті російського вторгнення в Україну Гран-прі Росії в Сочі, запланований на вересень, був скасований, але його слід замінити новим контуром.
20 березня: Бахрейн (Сахір)
27 березня: Саудівська Аравія (Yeda)
10 квітня: Австралія (Мельбурн)
24 квітня: Емілія-Романья (Імола)
8 травня: Маямі (США)
22 травня: Іспанія (Барселона)
29 травня: Монако (Монте-Карло)
12 Червень: Азербайджан (Баку)
19 червня: Канада (Монреаль)
3 липня: Великобританія (Сільверстоун)
10 років: Австрія (Спілберг)
24 липня: Франція (Ле Кастелле)
31 липня: Угорщина (Будапешт)
28 серпня: Бельгія (Спа-Франкоршам)
Вересень 4: Нідерланди (Зандвоорт)
11 вересня: Італія (Монца)
***25 вересня: МІСЦЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ в заміні скасованого російського GP***
2 жовтня: Сінгапур (Маріна Бей)
9 жовтня: Японія (Судзука)
23 жовтня: Сполучені Штати (Остін)
30 жовтня: Мексика (Мексика)
13 листопада: Бразилія (Сан-Паулу)
20 листопада: Абу-Дабі (Яс-Марина)
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