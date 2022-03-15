У Формулі-1 рекордне число 23 Гран-прі в сезоні 2022

Календар сезону чемпіонату світу з Формули-1 2022 року, який стартує в неділю в Бахрейні, може похвалитися рекордним числом 23 Гран-прі, з новою гонкою в Майамі.

В результаті російського вторгнення в Україну Гран-прі Росії в Сочі, запланований на вересень, був скасований, але його слід замінити новим контуром.

20 березня: Бахрейн (Сахір)

27 березня: Саудівська Аравія (Yeda)

10 квітня: Австралія (Мельбурн)

24 квітня: Емілія-Романья (Імола)

8 травня: Маямі (США)

22 травня: Іспанія (Барселона)

29 травня: Монако (Монте-Карло)

12 Червень: Азербайджан (Баку)

19 червня: Канада (Монреаль)

3 липня: Великобританія (Сільверстоун)

10 років: Австрія (Спілберг)

24 липня: Франція (Ле Кастелле)

31 липня: Угорщина (Будапешт)

28 серпня: Бельгія (Спа-Франкоршам)

Вересень 4: Нідерланди (Зандвоорт)

11 вересня: Італія (Монца)

***25 вересня: МІСЦЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ в заміні скасованого російського GP***

2 жовтня: Сінгапур (Маріна Бей)

9 жовтня: Японія (Судзука)

23 жовтня: Сполучені Штати (Остін)

30 жовтня: Мексика (Мексика)

13 листопада: Бразилія (Сан-Паулу)

20 листопада: Абу-Дабі (Яс-Марина)

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