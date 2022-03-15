Арешти іммігрантів збільшилися в лютому з майже 165 000

Вашингтон, 15 мар Прикордонний патруль здійснив 164,973 арешти недокументованих іммігрантів у лютому, збільшившись на 6% у порівнянні з попереднім місяцем та на 73% у лютому попереднього року, повідомили в понеділок Управління митної та прикордонної охорони (CBP) Федеральне агентство пояснило, що «велика кількість вигнання під час пандемії сприяла більшій, ніж зазвичай, кількості мігрантів, які намагаються перетнути кордон кілька разів». «Це означає, що загальна кількість зустрічей перевищує кількість осіб, які прибувають на кордон», - пояснив він. Кількість недокументованих іммігрантів, затриманих CBP по всій країні в лютому, становила 116,678, що на 2% більше над уловами в січні. Тридцять відсотків арештів брали участь особа, яка вже була затримана принаймні один раз за попередні 12 місяців, що порівнюється із середнім коефіцієнтом віддачі 14% між фінансовими періодами 2014 та 2019 рр. Принаймні 126,150 арештів (76%) залучали дорослих, які здійснили подорож самостійно, що свідчить про збільшення 11% за січень, додав CBP. І принаймні 91,500 арештів (55% від загальної кількості) призвели до процедур, які призвели до прискореного вигнання під суперечливим заголовком 42, стандартом охорони здоров'я, до якого тодішній президент Дональд Трамп вдався два роки тому, і який досі використовується його наступником президентом Джо Байденом. Кількість арештів неповнолітніх іммігрантів, які подорожують поодинці, зросла на 37 відсотків у лютому і досягла 12 011 захоплень порівняно з 8,760 у січні. З іншого боку, щомісячний звіт про операції відображає «подальше відновлення економіки після пандемії» та переробку агентами понад 2,8 мільйона вантажів у легальній торгівлі вартістю понад 236 мільярдів доларів, сказав Кріс Магнус, директор CBP. НАЧАЛЬНИК jab/ims