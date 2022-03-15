HRW засуджує «жорстокий прояв» зловживань в Саудівській Аравії за страту 81 ув'язнених

Каїр, 15 березня Цього тижня страта властями Саудівської Аравії 81 ув'язнених є «жорстоким проявами» монархії «самодержавного правління» арабської країни, найбільшого масового страти за роки в країні, де «система кримінального правосуддя робить дуже малоймовірним засудженим ув'язнені коли-небудь мали справедливий суд». Це було засуджене в понеділок у заяві організації Human Rights Watch (HRW), яка пошкодувала, що ця масова страта сталася, незважаючи на «останні обіцянки» Ер-Ріяда обмежити використання смертної кари. Саудівські активісти, на яких цитували HRW, повідомили, що 41 із страчених належить шиїтській меншості, групі, яка зазнає історичної та насильницької дискримінації з боку уряду Ер-Ріяда. Майкл Пейдж, заступник директора HRW з Близького Сходу, також зазначив, що «шокуюча черствість» Саудівської Аравії у поводженні з цією меншиною посилюється в цьому випадку тим, що «багато сімей виявили» страту своїх близьких, коли вони вже відбулися, і через засоби масової інформації . Уряд Саудівської Аравії повідомив про 12-е число цих страт, більшість з яких були громадянами Саудівської Аравії, хоча це також торкнулося деяких єменців і одного сиріянина. Вони вказали, що страти Саудівської Аравії пов'язані з терористичним угрупуванням «Ісламська держава», а також з Аль-Каїдою і навіть єменським шиїтським рухом хуситів, з яким Саудівська Аравія бореться в тій сусідній країні і яку вона розглядає як терористичну організацію. Але серед злочинів, скоєних засудженим, які він перераховує в загальному вигляді, є викрадення людей, згвалтування, пограбування, збройне пограбування, прикриття осіб, розшукуваних справедливістю або розпалювання. Всі засуджені, завжди за даними Міністерства внутрішніх справ, «були суджені в саудівських судах, у судових процесах, які контролювали загалом 13 суддів у три окремі етапи для кожної людини», і їхні переконання були залишені апеляційним судом. За даними HRW, лише три з 41 страчених шиїтів були страчені за злочини вбивства, а інші - за злочини, такі як «перешкода арешту» або «розпалювання конфлікту та поширення хаосу». Нью-Йоркська організація також повідомила, що принаймні у п'яти випадках вона змогла проаналізувати, судові процеси були відзначені порушеннями належного процесу, включаючи той факт, що всі засуджені особи повідомили про катування під час допитів і що їхні визнання були примусово вилучені. У запалі цих страт HRW також засудив, що Саудівська Аравія використовує «навмисну стратегію» для миття свого іміджу як «стійкого порушника прав людини», використовуючи мільярди доларів для організації глобальних заходів зі знаменитостями, художниками та спортсменами, щоб «побілити свій поганий рекорд прав людини та відвернути зусилля притягнути своє керівництво до відповідальності за ці зловживання». «Міжнародні знаменитості, які прагнуть отримати вигоду від зусиль саудівської влади з миття своєї кривавої репутації, повинні розглянути цю останню пародію на справедливість, масове виконання 81 людини і дивуватися, чи дійсно це того варте», - сказав Пейдж. Минулого року Amnesty International запевнила у своєму щорічному звіті, що Саудівська Аравія, ультраконсервативна мусульманська країна, справедливість якої базується на Корані та ісламському праві, стратила 27 людей у 2020 році, що значно скоротилося з 184 попереднього року. Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудив ці страти і засудив, що багато вироків були винесені в судовому процесі без належного процесу. Страти в Саудівській Аравії здійснюються шаблевими декапітаціями. НАЧАЛЬНИК АМР/ПІ