Як інвестувати в часи високої інфляції: поради Ілона Маска і Уоррена Баффета

В умовах високої інфляції в США - Індекс споживчих цін (ІСЦ) зафіксував річний показник 7,9% в лютому, найвищий показник за сорок років, про що оголосило Бюро статистики праці (BLS) при Департаменті праці - засновника Tesla і Space X , Елон Маск та американський інвестор - мільярдер Уоррен Баффет рекомендували подібні стратегії інвестування та прикриття підвищення цін , як опублікував CNBC.

Вониможуть бути використані аргентинськими інвесторами в контексті, коли інфляція в Аргентині становила 50,9% у 2021 році, і аналітики, звільнені від Центрального банку, очікують, що цього року вона досягне 55%.

Генеральний директор Tesla написав твіт, що в часи високої інфляції, «це, як правило, краще володіти фізичними речами, такими як будинок або акції в компаніях, які, на вашу думку, є хорошими продуктами», а не зберігати свої гроші.

Друга половина його твіту узгоджується з інвестиційними порадами, які Баффет, генеральний директор Berkshire Hathaway, дав у минулому. У 2009 році, наприкінці Великої рецесії, Баффет розповів річним зборам акціонерів фірми, що одним з найкращих способів захисту від інфляції є володіння часткою «чудового бізнесу».

Це тому, що незалежно від того, що відбувається з вартістю долара, продукт компанії буде продовжувати користуватися попитом. У цьому сенсі він використав один із власних інвестицій як приклад: «Якщо ви володієте компанією Coca-Cola, ви отримаєте певну частину роботи людей через 20 років і через 50 років за свій продукт, і це не має різниці в тому, що сталося з рівнем цін», тому що люди продовжуватимуть платити за продукти, які вони отримують, як вони.

У періоди високої інфляції Баффет рекомендує інвестувати в солідні компанії, акції яких, ймовірно, залишаться постійними REUTERS

Інфляція стабільно зростала протягом всієї зими в США, а споживчі ціни зросли на 7,9% в річному обчисленні в лютому, що представляє найвищий стрибок за 40 років. Зростання цін на бензин призвело до шляху, за ним слідують готелі, прокат автомобілів і меблів в цій країні.

«Чим вище рівень інфляції, тим швидше грошові кошти втрачають вартість. З іншого боку, інвестиції, як правило, зростають з часом. Ось чому в періоди високої інфляції Маск і Баффет рекомендують інвестувати в солідні компанії, акції яких, ймовірно, залишаться постійними», - підкреслила видання CNBC .

«Якщо у вас занадто багато готівки, ви шкодите собі», - сказав фінансовий радник Делано Сапору, генеральний директор Нью-Йоркської групи радників New Street Advisors Group нещодавно. Однак вибір акцій може бути ризикованим, і навіть якщо компанія добре виступала в минулому, немає гарантії, що її акції зростуть в майбутньому.

Узв'язку з цим багато експертів, включаючи Баффет, рекомендують вкладати кошти в бюджетні індексні фонди, які є менш мінливими, але все ж користуються зростанням ринку. І оскільки ці фонди мають всі акції в індексі, вони автоматично диверсифікуються. НасправдіS&P 500, до складу якого входять такі компанії, як Amazon, Apple та Microsoft, за ці роки перевершив інфляцію.

«Постійно купуйте недорогий індексний фонд S&P 500», - сказав Баффет у 2017 році. «Продовжуйте купувати його в хороші та погані часи, і особливо в погані часи», - сказав він.

ФОТО ФАЙЛУ: Знак Уолл-стріт перед Нью-Йоркською фондовою біржею, США REUTERS/CHIP East

Слід пам'ятати, що аргентинський інвестор може купувати акції американських компаній, таких як Apple або Amazon, через так звані Cedears.

Cedears(абревіатура від Аргентинських депозитних сертифікатів) - це цінні папери, які представляють акції компаній, що котируються на міжнародних ринках, і якими можна торгувати на фондовій біржі Буенос-Айреса. Цебув би зворотний інструмент ADR (Американська депозитарна квитанція), сертифікати, за допомогою яких акції аргентинських компаній торгуються в доларах на Уолл-стріт.

Процедураскладається з того, що банк чи установа купує частку компанії, яка котирується за кордоном - гіганти, такі як Google або Apple, є найбільш обраними - і видає сертифікат, який котирується на Аргентинській фондовій біржі та повторює еволюцію цих цінних паперів на зовнішніх ринках. Cedear можна обміняти на цю акцію за кордоном, транзакція здійснюється в песо на місцевій фондовій біржі, і інвестор набуває ті ж права (дивіденди або голоси), що і власник оригінальної акції за кордоном.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у США зафіксував показник 7,9% у річному обчисленні у лютому, що є найвищим показником за сорок років, повідомляє Бюро статистики праці (BLS) при Департаменті праці. Цифрав річному обчисленні, безпрецедентна з січня 1982 року і виросла на чотири десяті в порівнянні з попереднім місяцем, викликає побоювання, що в США буде феномен «цієї інфляції», тобто висока інфляція і застійне економічне зростання.

Тим часом щомісячне порівняння збільшилося на 0,8% у лютому порівняно з 0,6% у січні. Збільшення зосереджувалося на значеннях нафти, харчування та проживання, і відповідали очікуванням економістів, повідомляє Bloomberg.

Через десятиліття, коли ціни в середньому зросли на 2% на рік (відповідно до цілей Федеральної резервної системи), інфляція в США почала відновлюватися на початку минулого року, зі зняттям обмежень, введених пандемією коронавірусу.

Хоча попит отримав вигоду від наданих урядом переваг та стимулів, які стимулювали споживання та темпи зростання в економіці США, які були найвищими за 37 років; пропозиція зіткнулася з численними проблемами в глобальних ланцюгах поставок, більшими транспортними витратами та, в деяких випадках, дефіцитом робочої сили для своїх закладів.

Незважаючи на початкові очікування, що лютий ознаменує пік інфляційних даних, очікується, що інфляція продовжить прискорюватися, оскільки дані все ще не відображають наслідків зростання товарів через війну між Росією та Україною.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: