How do the mayors of the Buenos Aires PJ play in the intern that the Frente de Todos lives

Без особливого шуму мери Буенос-Айреса та мери Юстисиалістської партії (PJ), які складають баланс «Фронту всіх» у внутрішній, що струшує правлячий союз, який був розв'язаний з моменту відставки національного депутата Максимо Кірхнера від президентства блоку в Палаті Депутатів нації в відхиленні угоди, яку національний уряд підписав з Міжнародним валютним фондом (МВФ) для рефінансування боргу в розмірі 44 млрд доларів, прийнятого в 2018 році під час адміністрації Маурісіо Макріі який в ці дні викривається перехресними та громадськими докорами. На загальному рівні общинники намагаються підтримувати єдність, хоча на конкретному рівні позиції неєдині.

Альберто Фернандес знає, що у нього є група територіальних начальників у конурбано для себе, хоча ті самі мери визнають, що головним виборцем у правлячій партії в їх округах все ще є віце-президент Крістіна Кіршнер. Президентбезпосередньо розмовляє з деякими мерами. Один з них - Маріо Ішіі з Ла-Пас, який кілька днів тому, перед голосуванням за угодою з Фондом в Палаті депутатів, кинувся національними законодавцями. «Ви потрапили до списку, тепер голосуйте за те, що потрібно Національній виконавчій владі», - сказав він під час заходу Жіночого дня з президентом. У той же день, коли Фернандес дозволив зрозуміти, що він може піти на перевибори.

АльбертоДескальцо з Ітузаінго - ще один із мерів, показаних сьогодні поблизу Фернандеса, як іХуан Хосе Муссі Беразатегі. Президент озброїв частину свого Кабінету міністрів комунальними начальниками дачної ділянки, щоб шукати територіальність і швидкість в управлінні. У той час Фернандес відклав стелю політичної підтримки в мери.

Альберто Фернандес з Вікторією Толоса Пас та Хуаном Забалетою в Пунта Індіо

У так званому альбертимі мери, які повідомляють за цим столом, є два общинних начальники у відпустці: Габріель Катоподіс (Сан-Мартін) та Хуан Забалета (Герлінгем). Перший відіграє центральну роль у внутрішньому стримуванні Буенос-Айреса PJ і як міст з Кірхнеїзмом. Катоподіс зіграв важливу роль у пошуку супроводу, які мав на увазі прихід Кірхнера в президентство PJ. Діалогіз нинішньою чинною партією був текучим.

Забалета, тим часом, є схилом пагорба Президента. Минулої суботи, поки Максимо Кірхнер був присутній на засіданні жіночого відділення Буенос-Айреса PJ, в Сан-Вісенте, Забалета перебувала в дитячій їдальні в Пунта Індіо разом з Фернандесом, його партнером Фабіолою Яньєсом та національним депутатом FdT Вікторією Толосою Пас (яка також сказала, що він присутній у діяльності Буенос-Айреса PJ) та Дескальцо. Кілька днів тому в інтерв'ю InfobaeЗабалета сказала про главу держави: «Він хлопець, який має дві проблеми і хоче їх вирішити. А також своїм стилем він має намір вирішити їх в рамках діалогу. Діалогне завжди про узгодження. Діалог може бути обговоренням і встановленням позицій».

До дуету міністрів Альбертистів - як з Першої виборчої секції - приєднується глава Міністерства територіального розвитку та середовища існування Хорхе Феррарезі, який також є мером у використанні ліцензії Авелланеди, району, яким він не нехтує сьогодні і сьогодні під керівництвом Алехо Чорноброфф. Минулого року Феррарезі відкрив можливість переобрання Фернандеса. Національний заступник та колишній мер Флоренсіо Варела Хуліо Перейратакож близький до Фернандеса. Він навіть сидить за столом з начальником штабу Хуаном Манзуром, як і різанина Фернандо Еспіноза,який має давній зв'язок з міністерським координатором і використовує його, щоб дістатися до Casa Rosada без посередників. Але Еспіноза також з'являється в Христиністській шпінелі.

Мартін Інсаурральде, Фернандо Еспіноза та Вероніка Маґаріо

Ключовим актором інтендантизму для підтримки дебатів та відмінностей у праксисі всередині є начальник штабу Буенос-Айреса Мартін Інсаурральде. Мер, який використовує відпустку Ломас де Замора, веде щоденний діалог з Максимо Кірхнером і був одним з тих, хто працював на його приїзд президентом Буенос-Айреса PJ.

Інсаурральде висловила солідарність з Крістіною Кіршнер за напад на її посаду під час голосування за угоду з Фондом в Конгресі. Крім того, без зайвого набухання вона додає власну підтримку: мери, провінційні законодавці та радники звертаються до Інсаурральде за різними зусиллями. Одним із прикладів цього став візит, який він здійснив на виставку Експоагро минулого тижня. МаріаноКаскаларес (адмірал Браун),Густаво Менендес (Мерло),Вальтер Торкіо (Карлос Касарес),Гектор Олівера (Торділло), мер КарлосаТехедора Марія Джаніні ; мер КолонРікардо Касі ; президент Палати депутатівФедеріко Отермін з Буенос-Айреса Айрес та президент Консорціуму порту Сан-Ніколас та радник FdT Сесілія Комеріо, також член La Campora. Є більше комунальних начальників, які дотримуються кроків Інсаурральде, таких як Алехандро Асербо (Дайрео) або Крістіан Кардосо (Ла Коста), крім провінційного депутата Хуана Пабло Де Хесуса.

Інсаурральде на виставці «Експоагро»

Ще одним начальником громади, який прагне підтримувати єдність і зараз є членом кабінету Буенос-Айреса, є Леонардо Нардіні з Мальвінських Аргентинських. Нинішній міністр інфраструктури та державних послуг провінції також керує виборчою радою Буенос-Айреса PJ. Це ще одна, яка обертається між фронтами Всього фронту.

«Тиша і парсимонія уряду в умовах нападу на посаду віце-президента приголомшені», сказав Генеральний секретар Ла Кампора і міністр розвитку громад провінції Андрес» Куерво» Ларроке. Те, що написав урядовий чиновник Акселя Кікіллофа у своїх соціальних мережах, - це екстерналізація позиції, яка утримує крило, найближче до віце-президента в рамках FdT. Ось що думає Максімо Кірхнер.

ПозиціяКірхнера щодо голосування проти Угоди Фонду та навіть його відставки з президентства правлячого блоку такожмає трохи більш явну прихильність у всесвіті мерів . Мер Кільмес Майра Мендосає одним з них, незважаючи на те, що її посада та рівень управління ведуть її до підтримки діалогу з усіма мерами.

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