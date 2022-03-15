Сильні вибухи в Києві через російські атаки, повідомляють українські ЗМІ

Львів (Україна), 15 березня сьогодні вранці в Києві пролунали сильні вибухи, повідомляють українські ЗМІ через нові російські авіаудари, про жертви поки що не повідомляють. За даними українського агентства «Укрінформ», в ніч на 15 березня «стався новий авіаудар по Києву, після якого в декількох районах столиці пролунали вибухи». ЗМІ наводить щонайменше 4 вибухи та публікують фотографії палаючого житлового будинку. Раніше, за даними каналу «Україна 24», у західних районах міста було чути кілька вибухів, повідомляє цей канал через вплив ракет. Згідно з цією станцією, повітряні сирени також були почуті сьогодні вранці в Одесі, на півдні країни, і Умані, в центрі. НАЧАЛЬНИК Int-Lab/HMA