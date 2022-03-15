Важкі пікетники погрожують зробити табір в центрі Буенос-Айреса: які претензії

«Якщо немає відповіді, є табір». Цеслоган пікетного підрозділу на сьогодні о 14 годині. Якщо до цього часу міністри соціального розвитку Хуан Забалета та праці Клаудіо Мороні не «нададуть конкретних рішень» батареї вимог, то, що розпочнеться як мобілізація перед історичною будівлею громадських робіт, розташованої в самому центрі Буенос-Айреса, буде перетворено в розгортання сотень і сотень наметів на Авеніда 9 de Julio.

Дуже ймовірно, що загроза буде перетворена в дію: уряд Альберто Фернандесане може або не бажає надавати більшість вимог, які були формалізовані, принаймні з минулого року, через кілька петицій, сорок соціальними організаціями, пов'язаними з лівими партіями та опонентами Всього фронту.

Серед основних вимог є те, що Мінімальна заробітна плата за життя та мобільний телефон слід підвищити з 32 000 песо до 64 000 песо, тобто збільшення на сто відсотків; «відкритість соціальних програм, таких як Розширення прав і можливостей роботи, або їх універсалізація», тобто, за словами Едуардо Беллібоні, лідер робітничого поляка, «для всіх, хто цього потребує, як це було у випадку з IFE (Emergency Family Offend)» та «поліпшення продовольчої допомоги та свободи вибору бенефіціарів».

Едуардо Беллібоні, референт ГО, розуміє, що угода з МВФ «знищить сотні тисяч робочих місць»

Дочотки вимог додається створення одного мільйона справжніх робочих місць завдяки відродженню громадських робіт. «Нічого з цього не станеться - розуміє пікетер-активіст - тому що ми розуміємо, що план Міжнародного валютного фонду, узгоджений Фронтом всіх і разом змін, поглибить соціальні страждання і вдарить пенсіонерів і працівників». З цієї причини з пікетного підрозділу вони закликають «боротися разом проти перебудови та інфляційного удару, який зараз руйнує кишені робітників та найбільш вразливих класів».

Заходом буде початок серії мобілізацій, дорожніх блоків, мостів та доступу по всій країні, яка була проголосована в минулу суботу на пленарному засіданні, проведеному в Плаза-де-Майо основними пікетними організаціями країни.

Мітинг почався в п'ятницю і взяли участь понад 3500 делегатів з усіх провінцій. Серед інших, були такі рухи, як Робітничий полюс, MTR Вотамос Лучар, MAR, M29, Блок Пікетеро, MTR 12 де Абріль, Фронт організацій у боротьбі (ФОЛ), Фронт опору та Народний фронт Даріо Сантіллан, серед інших.

« План боротьби починається у вівторок з пікетного табору 9 липня», - проголосували вони в суботу, а Casa Rosada як фон, і якщо не відбудеться жодного управління в останню хвилину, барвистий табір відбудеться і перетворить CABA на «місто фурі».

Завтра був створений марш до Міністерства праці, на 31 березня були проголосовані мобілізації та блокпости по всій країні, а якщо відповіді також немає, ще один табір перед офісами «Забалети», але цього разу протягом 48 годин. В якості четвертого заходу було прийнято рішення «підготуватися до будівництва великого федерального маршу».

Хуан Забалета, міністр соціального розвитку, кілька разів приймав лідерів підрозділу пікетери, але стабільної домовленості не було досягнуто «вони вимагачі», вони звинувачують з оточення чиновника

Тобто «мінімальний» календар. Він знаменує порядок денний соціальних рухів, не узгоджений з Усім фронтом, в той час, коли центральна адміністрація поспішає на затвердження угоди з МВФ у Сенаті нації. Реструктуризація боргу понад 40 мільярдів доларів вже мала половину санкції в Нижній палаті минулого тижня.

Минулого року та на початку цього року Забалета або її основні чиновники неодноразово отримували делегації від громадських рухів, на які не посилаються в Casa Rosada, такі як Сомос Барріос де Пі та Рух «Евіта». Переговори, кава та мінеральна вода між ними не дали результатів. На думку тих, хто близький до міністра соціального розвитку, оскільки «крайні позиції пікету, що залишилися, запобігають консенсусу, скорочення вулиць - це їхній бізнес, і ми не збираємося дозволяти собі вимагатися», - кажуть вони.

«Сьогодні реальність показує нам, що ми далекий шлях від отримання тих, хто має доступ до Empower Work, до офіційного працевлаштування. Така ситуація погіршиться після узгодження з МВФ. Заяви міністра Забалети про невідкриття програми є частиною рецептів, які Фонд вже диктує», - сказала Інфоба Сільвія Саравіа, національний координатор Барріос Де Пі і додає: «Зіткнувшись з цією складною ситуацією, сьогодні ми проведемо табір у міністерстві соціального розвитку нації, а в середу ми мобілізуємо Міністерство праці на засідання Ради заробітної плати. Рішення значної частини Хунтоса для змін і «Всіх фронтів» проголосувати разом за угоду з МВФ - це те, що відтепер буде обумовлювати, що відбувається з населенням. Ми вже спостерігаємо збільшення нафти, збільшення їжі. Це найбільш очевидне регулювання».

Маршрут сьогоднішнього пікету скорочення та мобілізації по всій країні

Саравія та Беллібоні погоджуються, що «якщо процентні ставки будуть підвищені, як запропонував МВФ, це матиме прямий вплив на кредит, будь то для житла, так і для виробництва».

«Зіткнувшись з цією ситуацією, нам дуже важко, що існує перспектива створення справжньої роботи, оскільки це дійсно потрібно, щоб вийти з ями, де ми знаходимося. Історія не відповідає дійсності», - говорить Саравія. Референт ГО знову робить акцент на домовленості з МВФ. Він розуміє, що, далеко не відроджуючи економіку, «вона знищить сотні тисяч робочих місць».

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