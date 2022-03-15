Hang Seng руйнується ще на 5,7% через технології та covid

Шанхай, Китай, 15 мар Бенчмарк Гонконгської фондової біржі, Hang Seng, сьогодні зазнав серйозних збитків, в цьому випадку 5,72%, в іншій сесії, позначеній песимізмом інвесторів щодо технологічних цінностей або спалахів у колишній британській колонії та материковому Китаї. Селективний дав 1116, 58 балів до 18,415.08, тоді як індекс, який вимірює продуктивність материкових китайських компаній, перелічених на гонконгському паркеті, Hang Seng China Enterprises, знизився на 6,58%. Ще більш негативною була інерція складання технологічних назв паркету, Hang Seng Tech Index, який залишив 8,1% на сесії. НАЧАЛЬНИК vec/ig (фото) (відео)