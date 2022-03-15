Німеччина і Туреччина вимагали, щоб Росія припинила вогонь в Україні «якнайшвидше»

German Chancellor Olaf Scholz meets with Turkey's President Recep Tayyip Erdogan in Ankara, Turkey, March 14, 2022. Guido Bergmann/BPA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросили Росію в понеділок про припинення вогню в Україні «якнайшвидше».

«Ми повністю згодні з тим, що має бути припинення вогню якомога швидше», - сказав Шольц під час свого першого візиту до Туреччини на посаду глави уряду Німеччини.

Він також закликав до безпечних коридорів для мирних жителів негайно рухатися. З іншого боку, він зазначив, що «з кожним днем, з кожною бомбою, Росія віддаляється далі від кола світової спільноти, яке ми формуємо разом». Канцлер Німеччини підкреслив, що суверенітет і територіальна цілісність України не викликає сумнівів.

Зі свого боку, Ердоган підкреслив, що Туреччина «твердо продовжить зусилля для постійного припинення вогню». ПрезидентТуреччини додав, що його країна і Німеччина згодні з тим, що дипломатичні зусилля повинні тривати і разом вони попросили президента Росії Володимира Путіна «задуматися».

З іншого боку, турецький президент зазначив, що Анкара та Берлін «налаштовані» збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до 50 мільярдів доларів (понад 45 мільярдів євро), повідомляє турецьке інформаційне агентство Anatolia.

ЕРДОГАННЕ ВИКЛЮЧАЄ КУПУВАТИ БІЛЬШЕ ЗБРОЇ З РОСІЇ

Президент Туреччини не виключає нові закупівлі зброї у Росії, хоча запевнив, що «рано робити заяву про це, і ми повинні побачити, що має майбутнє». Про це він заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини в Анкарі, заявив DPA.

Анкара є посередником в українському конфлікті і підтримує тісні відносини з Україною та Росією. Минулого тижня країна скликала зустріч з обома сторонами конфлікту вперше з початку війни.

(З інформацією від Europa Press)

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