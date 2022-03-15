Френсіс Кере, через його будівлі

Культура писемності, 15 бер «Для мене архітектура — це служіння людству». Ось як гучна нова Пріцкерська премія 2022 Френсіс Кере була показана в інтерв'ю Ефе в 2018 році під час візиту до Мадрида для презентації виставки. Фраза, яка відображена в кожному з його проектів. Ось шість найвидатніших з них: — ПОЧАТКОВА ШКОЛА В ГАНДО (БУРКІНА-ФАСО, 2001) Його першим проектом було будівництво школи в рідному місті Буркіна-Фасо, від якої Кере довелося відмовитися, коли йому було всього 7 років, щоб стати першою дитиною у своїй громаді, яка відвідала школу. Це була класна кімната без вентиляції чи світла, що саме те, що залишилося в цьому прикладі його простої, ефективної та дружньої до природи архітектури. Прямокутний план поверху з піднятим дахом, що полегшує циркуляцію повітря. А вузькі, витягнуті вікна, захищені кольоровими дерев'яними віконницями, проходять через два поздовжні фасади будівлі, що дозволяє створювати повітряні потоки, щось важливе для жаркого клімату Буркіна-Фасо. — ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЛАОНГО (БУРКІНА-ФАСО, 2014) Знову консольний дах з дерева евкаліпта в цій цегляній та латерітовій будівлі, що складається з трьох блоків, з'єднаних між собою через двори, та з фасадами, викладеними квадратними вікнами на різній висоті, які забезпечують потоки світла в усі години доби всередині. Крім того, що дозволяє як пацієнтам, так і медичним працівникам насолоджуватися видами ззовні. — СЕРПАНТИННИЙ ПАВІЛЬЙОН, ЛОНДОН (2017) Ефектний тимчасовий круглий павільйон індиго синього кольору з дерев'яним консольним дахом у формі конуса з отвором в центрі, який підтримується системою збору дощової води. Встановлений в Кенсінгтонських садах, в самому центрі Лондона, він є символом африканських кольорів завдяки синім стінам і деревоподібній формі будівлі, всередині якого дерев'яні банкетки влаштовані в племінному стилі. — САРБАЛЕ, КАЛІФОРНІЯ (США, 2019) Ефектний і барвистий дизайн у вигляді традиційних індійських наметів, які Кере спроектував для фестивалю Coachella і назва якого перекладається як «Будинок святкування» мовою Біса, мати архітектора. Він був натхненний баобабом, шанованим у своїй землі деревом за його цілющі властивості, для оформлення цих наметів у синьому, помаранчевому, рожевому та червоному кольорах, побудованих зі сталі та дерева з трикутними панелями. Комплекс складається з трьох дуже високих магазинів, а навколо них інші різних розмірів. — КСИЛЕМ, МОНТАНА (США, 2019) Ще одна споруда, натхненна деревами, в даному випадку тугуна, типова для Буркіна-Фасо і широко використовується в будівництві. Чисті соснові колоди є чи не єдиним структурним елементом цієї оригінальної будівлі, яка є частиною арт-центру, розташованого в вражаючій природній обстановці поблизу гір Беартузі. Групи кластерних стовбурів, які підвішені, утворюють дах цього виду відкритого павільйону, що спирається на шестикутну конструкцію і сім сталевих колон, з лавами з криволінійними лініями також побудовані з колод. З повітря образ Ксілема просто ефектний. — НАЦІОНАЛЬНІ ЗБОРИ БУРКІНА-ФАСО (БУДУЄТЬСЯ) Нова штаб-квартира Національної асамблеї Буркіна-Фасо, замовлена після руйнування будівлі парламенту під час повстання 2014 року, має основну будівлю пірамідальної форми з фахверковим фасадом, який пропускає світло та сади на верхньому даху. Ідея архітектора полягає в тому, що він повинен бути не тільки місцем для політичних дебатів, а й для соціального зібрання, тому комплекс включає сади з рідною флорою, простори для виставок, патіо, пам'ятник на честь тих, хто втратив життя при старому режимі і навіть території для встановлення продовольчих кіосків. НАЧАЛЬНИК AGF/ACM (фото)