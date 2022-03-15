Колишній президент Фузіморі був виписаний після подолання стану серця

Ліма, 14 мар Колишній президент Перу Альберто Фузіморі (1990-2000) був виписаний після подолання серцевого стану, який змусив його прийняти до клініки невідкладної допомоги в Лімі два тижні тому, хоча він продовжуватиме лікуватися від легеневого фіброзу, який також впливає на нього, його старший дочка, Кейко, повідомила в понеділок. Лідер опозиційної партії Fuerza Popular заявив у повідомленні в Twitter, що її батько продовжуватиме лікувати її недуги у в'язниці поліцейської дільниці Ліми, де він відбуває 25-річний тюремний термін за злочини проти людства. «Мого батька сьогодні виписали з клініки Centenario, щоб продовжити лікування у в'язниці Барбадільйо. У той день, коли він був доставлений до клініки El Golf для аналізу прогресу його легеневого фіброзу», - сказав він. Кейко додав, що батько «залишиться під суворим медичним наглядом двох своїх основних недуг: фіброз і миготлива аритмія». «Я вдячний, від імені моїх братів, за їх турботу, і ми просимо їх молитви про їх швидке одужання», - підсумував він. 83-річного колишнього губернатора 3 березня перевели до лікарні соціального забезпечення біля в'язниці, а потім до приватної клініки після перенесеного фібриляції передсердь, серцевої хвороби, яка вже деякий час страждає його. Після цієї невідкладної допомоги Кейко Фузіморі заявив, що якби його батько не був вперше стабілізований у районній лікарні Ате на сході Ліми, він не зміг би дістатися до приватної клініки, де його прийняли до відділення проміжної допомоги. Незабаром після стажування в медичному центрі прем'єр-міністр Перу Анібал Торрес оголосив, що уряд президента Педро Кастільо розгляне можливу передачу колишнього президента до загальної в'язниці, коли він «зцілив» від своїх недуг. Посилаючись на стан здоров'я Фудзіморі, Торрес прокоментував, що «за всіма пацієнтами у в'язницях належним чином доглядають» і підкреслив, що його родичі мають «право» передати його до медичного центру для його догляду. У лютому минулого року Торрес критикував, що Фуджіморі повернувся до «золотої в'язниці» у поліцейській в'язниці Ліми через кілька місяців у клініці через легеневий фіброз. Торрес, який на той час був міністром юстиції, звільнив тодішнього керівника пенітенціарного інституту, запевнивши, що не повідомив її про повернення колишнього президента до цієї в'язниці. Фузіморі - єдиний в'язень у в'язниці, побудованій спеціально для нього всередині поліцейської бази в районі Ае, де йому все ще доводиться перебувати до 2033 року, коли йому виповниться 95 років. З 2009 року він відбув 25-річний тюремний термін в якості посередника автора (з домінуванням факту) масових вбивств в Барріоса Альтос і Ла Кантуті, вчинених в 1992 і 1993 роках відповідно прихованою військовою групою Коліна, а також за два викрадення після перевороту 1992 року. Наприкінці лютого минулого року Конституційний Суд приватно оцінив дію habeas corpus, подану захистом Фудзіморі, щоб скасувати судове рішення, яке скасовувало помилування, надане йому у грудні 2017 року тодішнім президентом Педро Пабло Кучинським (2016-2018). У зв'язку з цим ТК залишив своє рішення з теми «на голосування», але поки не повідомив термін, в якому він видасть постанову.