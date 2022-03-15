Іноземні інвестиції зросли на 19,7% в Гватемалі протягом 2022 року

Гватемала -Сіті, 15 березня Гватемала за перші два місяці 2022 року склала $243 млн в прямих іноземних інвестиціях (ПІІ), що на 19,7% більше, ніж в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляє у вівторок Національна програма конкурентоспроможності (Pronacom). За даними установи Мінекономіки, 125 мільйонів доларів іноземного капіталу надійшло в центральноамериканську країну в січні, тоді як в лютому це було ще 118 мільйонів доларів. Згідно з офіційними даними, перші два місяці 2022 року були на 19,7% вище, ніж прямі іноземні інвестиції за аналогічний період 2021 року, що склало 203 млн доларів. Генеральний координатор Pronacom Карін де Леон пояснив у прес-релізі, що 243 мільйони доларів за перші два місяці цього року приведуть щонайменше 1 941 нові робочі місця в Центральній американській країні. «Це відображення можливостей, які пропонує Гватемала, впевненості, яку іноземні компанії виявили в країні, щоб оселитися, та державно-приватної роботи, яка була проведена в рамках проекту «Гватемала не стоп», - підкреслив він. За словами чиновника, до 2022 року встановлена цільова мета прямих іноземних інвестицій в 1,5 млрд доларів. Іноземні ресурси, що надходять до Гватемали, в основному призначені для виробництва, агробізнесу, комунікацій, одягу та текстилю, туризму, продуктів харчування та напоїв, серед інших. За словами Пронаком, географічне положення і політична і економічна ситуація в світі дозволяють центральноамериканській країні залучати компанії, які хочуть наблизитися до її основних ринків. У минулому році Гватемала поставила мету в 1,2 мільярда доларів іноземних інвестицій, але вона збільшилася втричі і додала $3.422 мільярда завдяки, значною мірою, продажу акцій гватемальських партнерів телекомунікаційної компанії Tigo (торгова назва Comcel) до Люксембургу Millicom на суму близько 2200 мільйонів доларів, повідомляє Пронаком. НАЧАЛЬНИК золото/jcm/лак