У Колумбії знайшли рибалки, які тиждень тому в Еквадорі зазнали корабельної аварії

Embarcaciones de pesca artesanal amarradas a un embarcadero de Puerto Ayora, en la isla de Santa Cruz del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, el 23 de enero de 2021. EFE/Daniela Brik

Через тиждень після їх зникнення рибалки, які залишили провінцію Есмеральдас живими на півночі Еквадору, були знайдені в Колумбії. Виснажливінаслідки підвісного двигуна призвели до того, що вони опинилися у відкритому морі, сказав Карлос Замбрано, батько наймолодшого з трьох.

Кустарними рибалками, які пережили цю корабельну аварію, є молодший Замбрано Меро, Вінер Седеньо Перальта та Елой Лара Назарено у віці 23, 32 та 36 років відповідно, які були знайдені живими через тиждень після того, як повідомили про зниклого безвісти. Вонипокинули порт Муйсне, розташований на півдні провінції Есмеральдас і 57 кілометрів від своєї тезки столиці, у неділю, 6 березня, і їх повернення займе три дні. Але механічна поломка в підвішеному двигуні залишила їх упередження.

На початку цього місяця рибалки Хав'єр Кастільо, Карлос Кастільо та Адріан Агірре також зникли у відкритому морі, на човні на ім'я Ла Пінта. Поки немає ні сліду від них, ні човна, який також покинув Муісне, сказали родичі зниклого.

Військово-морськийпідкомандування берегової охорони на півночі країни Анд повідомив, що іноді рибалки досягають узбережжя Колумбії, а деякі їдуть в навколишні країни. Інші потрапили в руки піратів, чиї кораблі і двигуни були вкрадені, а жертви залишилися на зустрічних, спричинивши їх загибель.

У лютому минулого року в Колумбії врятували трьох рибалок (один еквадорський і два венесуельців), через п'ять днів. Вонипокинули береги Есмеральда, щоб порибалити. Корабель, на якому вони працювали, розбився, повідомили ВМС Колумбії, який врятував жертв.

Звіт про випадок аварії корабельних людей, які опинилися далеко від вод Еквадору і навіть Колумбії, фіксує випадок 18 еквадорських рибалок, які опинилися в Тихому океані поблизу Галапагоських островів і яких штовхнули на північ водами на субконтиненті. Корабельні аварії повернулися з Панами 11 грудня 2020 року і були отримані владою в Гуаякільському міжнародному аеропорту Хосе Хоакін де Ольмедо після спільної роботи між іноземними міністерствами еквадорського та Панамського.

Посольство Еквадору в Панамі повідомило, що нафтовий танкер знайшов еквадорців і заявило, що вижили врятували «в доброму здоров'ї».

МатерикЕквадор розділяє морські кордони з Колумбією та Перу. Однак острів Еквадор, що складається з архіпелагу Галапагоських островів, розділяє морські кордони з Коста-Рікою, на північ від Панами. Коли рибалки, які відходять з еквадорських морів, зазнають корабельної аварії, є ймовірність того, що вони будуть мілину мілину або будуть врятовані на території або водах цих чотирьох країн.

У випадку з рибалками, знайденими в Колумбії, відстань може становити кілька десятків або сотень морських миль, враховуючи круговий шлях судна, після запуску з порту Муйсне, корабельної аварії у відкритому морі та повернення на колумбійську землю через тягу хвиль. Але у випадку 18, які були знайдені в Панамі і які відійшли від вод Галапагоських островів, відстань становить щонайменше 950 морських миль, після перетину вод Коста-Ріки, Колумбії або навіть, безпольно, обох.

Морська територія Еквадору в даний час становить 1,1 мільйона квадратних кілометрів, що є сумою економічно ексклюзивних зон (СЕЗ) материкового Еквадору та острова Еквадор в Галапагоських островах. Це означає простір, який вчотирирази перевищує континентальну територію Еквадора або приблизний еквівалент території Болівії, 5-ї за величиною країни Південної Америки.

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