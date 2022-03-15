Перший трейлер Бандераса як самого андалузького і смішного Кота в чоботях

Мадрид, 15 Mar Dreamworks Animation сьогодні випустила перші образи «Кіт у чоботях: останнє бажання», продовження відомого фільму 2011 року, «Кіт у чоботях», увічнений голосом Антоніо Бандераса, який повторює персонажа одинадцять років по тому, смішніше і андалузький, ніж будь-коли. У фільмі, який вийде 7 жовтня, кіт виявить, що його пристрасть до пригод і викликів бере на себе своє. У трейлері кіт, який представлений з усіма своїми назвами («котячий мечник», «кот-самець» або «кіт, який шепотів молоко», підморгував, коли він облизує келих), повинен зіткнутися з величезним деревним монстром, якого він б'є, але не без платних: він провів своє передостаннє життя. Коли лікар каже йому, що у нього залишилося тільки один, моменти, коли він втратив колишнє життя, проходять перед очима на повній швидкості. «Коли у вас залишилося тільки одне життя, все більш особливе», - стає зрозуміло кішці, який вирішує відправитися в надзвичайну подорож і виконати одне останнє бажання: відновити своє життя. Для цього йому доведеться встати в найбільшу пригоду, яку він коли-небудь жив до цих пір. Таким чином, він відправиться в епічну подорож по Чорному лісі в пошуках міфічної Зірки Бажання, щоб відновити своє втрачене життя. Крім того, залишившись лише одним, йому не залишиться іншого вибору, як випити з чашки смирення і попросити допомоги у свого колишнього супутника і немезиди, захоплюючої Кітті м'які лапи, якій він позичає свій голос в оригінальній версії Сальми Хайєк. Трейлер розкриває війну «милих» поглядів між Кітті та Кішкою такою ж смачною, як ті, що зробили персонажа Бандераса відомим. Фільм режисера Джоела Кроуфорд та продюсер Марка Свіфта, творчого керівника чергового хіта DreamWorks Animation, «Croods: A New Age», а виконавчу постановку очолює Кріс Меледандрі, засновник та генеральний директор Illumination. Персонаж Кота в чоботях вперше був помічений у фільмі 2004 року «Шрек 2", і його успіх був негайним, взявши на себе всі сцени, в яких він з'явився. Ель Гато повторно знявся в двох інших партіях Шрека, перш ніж мати сольний фільм. Він також був зіркою декількох відео, шортів та серій анімації DreamWorks. НАЧАЛЬНИК вода/jls