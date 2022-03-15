Перші президентські дебати: це пропозиції Інгрід Бетанкур, Густаво Петро та Фіко

Колумбійські кандидати Інгрід Бетанкур, Густаво Петро та Федеріко Гутьєррес провели бурхливу дискусію, першу після президентських консультацій минулої неділі, в якій вони обговорили різні питання, такі як відносини з США. здоров'я та сільське господарство.

Удебатах, організованих газетою El Tiempo та журналом Semana, кандидати напали один на одного за підтримку, яку вони отримали в кампанії на вибори 29 травня, в якій також братимуть участь колишні мери Медельїна, Серхіо Фахардо та Букараманга, Родольфо Ернандес.

Одна з найважливіших моментів дискусії стала, коли Бетанкур, кандидат від партії «Зелений кисень», переосмисував Петра, який виграв консультацію лівого історичного пакту з більш ніж 4,4 мільйонами голосів, обрання П'єдада Кордоби сенатором цього руху.

Минулого місяця шляхом розслідування Нотичіаса Каракола було зроблено заяву до прокуратури Андреса Васкеса, колишнього радника Кордови, в якій він запевнив, що близько 15 років тому політика «політично капіталізувала б на передачу викрадників до отримання релізів Інгрід Бетанкур і трьох американських підрядників будуть затримані». Згідноз цією версією, Кордова хотіла віддати кредит за звільнення викраденого тодішнього президента Венесуели Уго Чавесу, щоб, у свою чергу, він «катапультував» її в президентство Колумбії.

«Я здригаюся, тому що в їх списках є дуже корумповані персонажі, звинувачені в тому, що вони були процесорами викрадення (...) І тепер, через цей союз з Петром, виграна така згода на особливу юрисдикцію, і це недостойно», - дорікнув Бетанкур.

Гутьєррес, який виграв праву команду на кандидатуру Колумбії з 2,1 мільйоном голосів, заявив, що після недільних голосів у нього «одна нога у другому турі». «Ми сьогодні стаємо політичною реальністю для країни, але мій заклик до всіх тих сил, які представляють захист демократії та свобод, полягає в тому, що ми можемо вийти на перший раунд разом і виграти в першому турі», - сказав він. У цьому ж ключі Петро запевнив, що «консультація Історичного пакту досягла 47% від загальної кількості (голосів) консультацій», що робить можливим здобути голоси, необхідні для перемоги в першому турі.

«Ми повинні розширюватися далі, ми не можемо пишатися. Можна бути скромним і прийняти, що більше людей, більше соціальних сил, більше політичних сил, все демократичне. Єдині, які тут не підходять, - це корумпований, геноцидний, решти, кожен колумбій чи колумбійський, який хоче мати продуктивну чи мирну країну, вкладається в ці зусилля», - сказав він.

Ще однією яскравою темою дискусії стала пропозиція кандидатів щодо відносин Колумбії з США. Департамент освіти, на який Петро відповів, що питання зміни клімату повинні бути включені до порядку денного і що повинні бути зміни в наркополітиці. Він пояснив, що нова політика щодо наркотиків повинна «гарантувати продовольчу безпеку в Колумбії, що має важливе значення для відсутності виробників листя коки», і що існуючу угоду про вільну торгівлю між двома країнами необхідно переглянути.

Гутьєрресвідповів, що Колумбія повинна скористатися продовольчими потребами Сполучених Штатів. Міністерство торгівлі експортує «якісну продукцію» до цієї країни, щоб стимулювати економічне зростання. Тим часом Бетанкур запропонував підписати регіональну «угоду про прогрес» з незаконним обігом наркотиків та міграцією в якості основних осей.

«З торгівлі наркотиками ми повинні зробити висновок, що після 40 років війни проти незаконного обігу наркотиків ми повинні познайомити його зі США. Пропозиція, яка полягає в спільній роботі над декриміналізацією вживання наркотиків, щоб ми могли припинити оренду торгівлі наркотиками», - сказав він.

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