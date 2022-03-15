Facundo Jones Huala один місяць ховається, і його місцезнаходження залишається невизначеним

Лідер групи Mapuche предків опору (RAM) Facundo Jones Hualaсвяткує місяць у переховуванні. Уряди Чилі та Аргентини зберігають свої позиції щодо можливого місцезнаходження засудженого, який повинен повернутися до в'язниці після того, як Верховний суд сусідньої країни скасував постанову, яка дозволила йому продовжувати відбувати покарання за умовно-дострокове звільнення.

За кілька днів до того, як постановила Транс-Андське правосуддя, Джонс Хуала вже припинив відвідувати Вальдівійські суди, де йому довелося з'явитися, щоб засвідчувати своє місце проживання. Крім того , 9 лютого він розірвав зв'язок зі своїми спонсорськими юристами, поки планував свої плани втечі.

Посадові особи колишнього президента Себастьяна Піньєри оцінили рішення Верховного суду, яке прийняло апеляцію, подану Міністерством внутрішніх справ Чилі, щоб скасувати вигоду про баченням, яку він отримав після того, як Апеляційна палата Вальдівії визнала ампаро, подану адвокатами захисника активіста.

Колишній заступник цього портфоліо Хуан Франсіско Галлі визнав, що до рішення суду місцезнаходження Джонса Хуали було таємницею: «Він на волі, ми повинні знайти його, щоб посадити його туди, де він належить, що він позбавлений волі відбувати покарання в нашій країні», - тодішній чиновник зізналася.

Місцезнаходження лідера оперативної пам'яті невідомо і спекуляції зростають

З тих пір, в середині лютого, обидві країни запустили свої гіпотези про можливе місцезнаходження лідера Мапуче. Чилідотримувалася думки, що лідер перейшов до Аргентини через якийсь несанкціонований прохід з півдня, тоді як Аргентина стверджувала зворотне: «Це повинно бути в Чилі».

Рішення Верховного Суду змусило засудженого повернутися за гратами, після звільнення з 21 січня біженця в громаді Мапуче поблизу Вальдівії. Протягомперших кількох тижнів він задовольняв вимогу регулярно з'являтися, щоб довести своє місце проживання. Тоді він перестав це робити. «Втікач від правосуддя», заявив замсекретар інтер'єру перед цією ситуацією.

Джонс Хуала був засуджений до 6 років в'язниці за злочини володіння вогнепальною зброєю та спалення житлового будинку, що сталося в 2013 році в маєтку Пісу Пісу, в Ріо-Буено. Він ще трохи більше 850 днів залишилося у в'язниці, щоб відбувати повне покарання.

Історія багаторазового перетинання підпільних переходів заохочувала теорію про те, що він, можливо, повернувся до Аргентини на початку лютого. Уряд Аргентини через джерела Міністерства безпеки запевнив, що посилив прикордонний контроль, щоб спробувати його відбити. Однакреальної зацікавленості повертати його за гратами не було б, оскільки в країні з Справедливістю немає очікувальних випадків.

Джонса Хуалу судили і засуджували в Чилі

Якщо його заарештували на цій стороні гір Анд, він повинен пройти новий судовий процес екстрадиції, який буде переведений до Чилі , де він повинен вирішити свій борг перед Транс-Андською справедливістю.

Групи Mapuche аргентинської Патагонії уникають теми Джонса Хуали. На нещодавній зустрічі, що відбулася у В'єдмі, столиці Ріо-Негро, організатори вибачилися від вирішення втечі активіста: «Ми не зустрічалися, щоб поговорити про Джонса Хуалу».

Канали зв'язку, які використовують групи Mapuche в Пуель Мапу, також не звертаються до втечі Джонса Хуали, тоді як родичі засудженого кажуть, що його місцезнаходження «невизначене». «Ми давно втратили контакт, ми не знаємо, де він може бути», - стверджують вони з їх найближчого кола.

Гарантійний суд Ріо-Буено видав ордер на арешт, як тільки почув рішення Верховного Суду.

Як тільки він переступив поріг Центру дотримання в'язниць Темуко, Джонс Хуала продемонстрував, що його час у в'язниці не змінив планів щодо «боротьби» і закликав до «саботування великого бізнесу».

У той час він навіть посилався на абсолютно нового президента Чилі Габріеля Борича: «Ми не маємо ні з установчим процесом, ні з обранням Борника, ні з будь-яким з тих, хто продав цій капіталістичній пригнічуючої системі».