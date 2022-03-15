Дуке оголосив, що перед виходом з президентства він підпише другу лінію метро і не залишить «шимболічних перевірок»

В рамках запускунауково-технічної та інноваційної програми регіону Богота ,яку просуває мер столиці, президент Іван Дуке оголосив, що, перш ніж вийти з влади 7 серпня 2022 року,він підпише фінансування другої лінії метродля міста.

Крім того, президент не пропустив можливості посилатися на своїх попередників і запевнив, що, всупереч їм, йому не знадобиться «100 років» , щоб підтримати ініціативу щодо вдосконалення столичної системи масового транспорту.

«Ми не будемо чекати сто років, щоб мати другу лінію. Через кілька місяців ми також підпишемо цю угоду про співфінансування другої лінії метро Богота, і це також супроводжується тим, що Національний уряд поставив ресурси, забезпечив конституцію, а Regiotram de Occidente починається наступного року», - сказав він.

Він навіть посилався на колишніх президентів, які давали мерам «шимболічні чеки» для фінансування метро, але хто в підсумку, нібито, ніколи нічого не робив. Згадаймо, що коли Хуан Мануель Сантос керував Колумбією, він передав гігантський чеше тодішньому мерові Боготи Густаво Петру.

Крім того, він привітав адміністрацію мера Клаудії Лопес і підкреслив роботу, яку вона зробила в окрузі для проведення метро.

«Наш уряд, шановний мер Клавдія Лопес, залишає Боготу, фінансується стартовим актом та процесом попереднього будівництва першої лінії метро, і ми будемо чекати 100 років, щоб мати другу лінію метро», - сказав Дуке, даючи інші подробиці того, як робота, яку він нібито веде перед здамо ключі від країни.

Так само Іван Дуке назвав інші проекти в галузі транспорту та мобільності, які він залишить готовим як прощальний подарунок колумбійцям. «Дослідження та проекти Regiotram del Norte залишилися, і крім того, що ALO Sur вже нагороджений, ми очікуємо нагородження двох північних доступу, і ми залишаємо два Mega стовбури в місті з їх належним фінансуванням», - додав Дуке.

У цьому заході також взяла участь Клавдія Лопес, яка подякувала президенту за оголошення президента і сказала, що впевнена в тому, що було оголошено Президентом Республіки. «У липні цього року пане Президент, з вашою прихильністю до Боготи, ми матимемо угоду про співфінансування, яка забезпечує ресурси до Суби та Енгатіви. Єще 16 кілометрів метро, ще 11 станцій, два з половиною мільйони від Боготи, які більше не займають більше двох годин в середньому, щоб дістатися до свого дому та роботи», - сказав мер.

Повідомлення президента Дуке відповідають на недавню критику кандидата в президенти Густаво Петра з Історичного пакту, який заявив, що в місті немає прогресу в метро. За словами кандидата в президенти, китайський консорціум, який був найнятий для виконання транспортної системи в своєму варіанті, не представив ніяких досліджень, тому виконання цієї роботи за претендентом немає.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: