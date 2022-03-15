Вартість відкриття долара в Коста-Ріці на 15 березня USD до CRC

ДоларСША торгується на відкритті на 639.90 костариканських колонів , що означало зниження на 0,54% з 643,37 костариканського колонів попереднього дня.

Упорівнянні з минулим тижнем долар США накопичив зростання на 0,5%, так що за рік він все ще накопичив приріст на 5,52%. Що стосується змін цього дня з минулих дат, то він додає дві послідовні сесії в негативних значеннях. Волатильність за останній тиждень становить 13,72%, що значно перевищує річний показник волатильності (9,68%), що показує, що вона показує більші зміни, ніж загальна тенденція вартості.

Нарічному фото долар США досяг максимуму 647,60 костариканського колонів, тоді як найнижчий рівень - 621,72 костариканського колона. ДоларСША позиціонується ближче до своєї вартості, ніж до мінімальної.

Костариканськавалюта

Коста-ріканський колон , названий на честь фігури Христофора Колумба, є законним платіжним засобом в Коста-Ріці, який також ділиться на 100 рівних частин, які називаються центами.

Післясвоєї незалежності, у 1821 році, країна відмовилася від використання іспанської валюти і перейшла на використання реальної, а потім обирала песо, лише в 1986 році було визначено використання колону як законної валюти.

Слідзазначити, що сьогодні монетами в обігу є монети 5, 10, 25, 50, 100 і 500 колонів. Раніше було 1 і 2 колони, але вони були виведені Центральним банком Коста-Ріки і більше не мають ринкової вартості. Що стосується банкнот, то їх налічується 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 і 50 000.

УКоста-Ріці монети 100 колонів також відомі як «плитка», 1000 банкнот відомі як «червоний», а 5000 колонів як «тукан», це пов'язано з зображеннями, які раніше були надруковані на гроші на спині.

Заданими ЦБ, економіка закрилася в 2021 році з ростом на 7,6 відсотка, ставши найвищим темпом приросту з 2008 року. Це також було розміщено вище всіх прогнозів.

Зіншого боку, організація також очікує, що Коста-ріканське виробництво покаже поліпшення на 5,4 відсотка до 2022 року. Однак країні також доведеться мати справу з бідністю 23% та безробіттям 14%.

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