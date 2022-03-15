Долар: ціна відкриття сьогодні 15 березня в Мексиці

ДоларСША виплачується на відкритті в 20.88 мексиканських песо , що означало зниження на 0.11% порівняно зі значенням попереднього дня, коли він становив 20,90 мексиканських песо.

Якщорозглядати дані за останні сім днів, то долар США знаменує зниження на 0,13%; однак за останній рік він все ще зберігає зростання на 5,81%. Аналізуючи ці дані з попередніми днями, він змінює результат попереднього дня, коли він закінчився збільшенням на 0,1%, виявивши себе нездатним встановити стабільну тенденцію останніми днями. Що стосується волатильності минулого тижня, вона становить 12,53%, що явно вище річного показника волатильності (9,26%), що свідчить про те, що він переживає фазу нестабільності.

Нащорічній фотографії долар США досяг максимуму 21,36 мексиканських песо, тоді як найнижчий рівень - 20,23 мексиканських песо. ДоларСША ближче до своєї вартості, ніж до мінімальної.

Мексиканськепесо

Мексиканське песо є законним платіжним засобом Мексики і є першою валютою у світі, яка використовувала знак $, яка пізніше була взята США за долар.

Мексиканськепесо є п'ятнадцятою найбільш торгуваною валютою у світі, першою найбільш торгуваною в Латинській Америці і третьою найбільш широко торгуваною валютою в Латинській Америці, а третя на рівні континенту лише за американськими та канадськими доларами.

Вданий час абревіатуру MXN використовується для розмови про мексиканське песо, але перед 1993 рік був використаний акронім MXP.

Монети, які зазвичай використовуються в Мексиці, мають напівкруглу форму і мають національний герб на спині. Одне мексиканське песо дорівнює 100 центів. Є монети 1, 5, 10 та 20 песо; тоді як у банкнотах є 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 песо.

Мексиканськепесо в даний час постраждав від свого балансу після приходу пандемії SARS-CoV-2 у світі, а також інших подій, які позначили його як виборчі процеси як на національному рівні, так і для США, одного з головних торгових партнерів Мексики.

Неконтрольована інфляція, також внаслідок COVID-19, яка утримує монетарну політику, також залишила вагу між невизначеністю в умовах майже завжди сильного долара.

Протягом2021 року мексиканське песо закрилося з падінням 2,72% по відношенню до долара, хоча воно залишалося значною мірою стабільним для торгових потоків і, зокрема, експорту до США.

Запідрахунками Banco de México (Banxico), на 2022 рік мексиканське песо, як очікується, зросте і досягне 21,34 одиниць за долар.

Мексикаоголосила карантин 23 березня 2020 року в умовах пандемії COVID-19 і зберегла відкритими лише основні заходи, які мали важкий вплив на економіку, яка не повністю відновилася.

ЕкономікаМексики, друга за величиною в Латинській Америці після Бразилії, зросла на 5% у 2021 році, згідно з даними Національного інституту статистики та географії (Інегі).

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