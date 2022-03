Долар: ціна відкриття сьогодні 15 березня в Гондурасі

Післявідкриття торгової сесії долар США торгував на відкритті в 24,30 лемпіри , що становить 0% в порівнянні з 24,30 лемпірами в попередній день.

Беручидо уваги останні сім днів, долар США накопичив зниження на 0,61 відсотка; незважаючи на це, у річному вираженні він все ще зберігає зростання на 1,84 відсотка. Аналізуючи ці дані з даними минулих дат, додайте дві послідовні сесії в занепаді. За останній тиждень волатильність становила 3,89%, що явно нижче річного показника волатильності (10,92%), показуючи себе як значення з меншою кількістю змін, ніж загальна тенденція останніх днів.

Заостанній рік долар США був виплачений на максимумі 24,47 лемпірів, тоді як найнижчий рівень - 23,99 лемпіри. ДоларСША позиціонується ближче до своєї вартості, ніж до мінімальної.

Побитамонета

Лемпіра є валютою в законному використанні в Гондурасі з 1931 року, абревіатура якої HNL і ділиться на 100 центів; крім того, виробництво регулюється Центральним банком.

До1930 офіційною валютою був гондураський песо, і вона була заснована приватною банківською установою в Banco Atlántida. Саме в 1932 році Конгрес нарешті дав зелене світло створенню валюти, яка залишилася в руках Центрального банку (після його заснування в 1950 році).

Утой час обмінний курс становив два лемпіри за один долар США, але в 2005 році обмінний курс знецінився до 18.04 HNL за долар (22,16 HNL за євро).

Назвамонети походить на честь отамана Ленка Лемпіри, корінного лідера, який захищав свою територію після іспанського вторгнення, вона також з'являється на банкнотах і парі монет.

Вданий час циркулюють монети 5, 10, 20 і 50 центів, а також купюри 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 500 лемпірів.

У2013 році Центральний банк Гондурасу схвалив створення 315 мільйонів банкнот, які також мали систему Брайля та спеціальні бари, призначені для людей з вадами зору, крім можливого створення неорганічних банкнот.

Гондурас, який також постраждав від пандемії SARS-CoV-2, закрив 2021 рік із рівнем інфляції 5,32% через зростання цін на продукти, що перевищує діапазон, ніж очікувалося національними органами влади.

Зіншого боку, ВВП на душу населення нижче рівня життя по відношенню до 196 інших країн, і він займає 121-е місце з 190 в рейтингу Doing Business for Doing Business.

Щостосується Індексу сприйняття корупції в державному секторі в Гондурасі, то він склав 24 бали, тому оцінка корупції серед Гондурасів у їхній країні дуже висока.

