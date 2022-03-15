Дієго Пенні про успіх Alianza Atlético: «Ми повинні продовжувати підтримувати ці результати»

Alianza Atlético - єдина команда, яка досі зберігає свій ідеальний рахунок у цьому випуску Ліги 1, що дозволяє їм ділитися лідерами місцевого змагання з Deportivo Муніципальний, незважаючи на те, що акторський «churre» має на один матч менше, що робить їх гарний старт турніру ще більш цінним.

Дієго Пенні - один з найдосвідченіших гравців, яким володіє Alianza Atlético , тому він був авторитетним голосом для аналізу хорошого моменту «Гейл Півночі», Він відвідує Infobae і розкриває ключ хорошого початку в Liga 1.

«Безумовно, дуже задоволений моментом, який ми переживаємо, але ми усвідомлюємо, що це тільки починається. Ми йдемо п'ять ігор, і пристосування принесло нам користь, чи не так? , тому що перша дата, яку ми відпочили, і п'ять ігор, які ми виграли та грали, були на рівнині. Там було три місцевих, один в Кальяо, а інший в Чіклайо. Це було дуже корисно для нас, ми не пішли на висоту, і у нас не було складного місця, тому це також відображення результатів», - сказав Пенні виключно Infobae.

«Тепер наступні матчі двічі торкнуться нас на висоті, ми будемо грати проти важливих команд, у відвідуваному стані, і ми повинні продовжувати проводити ці результати», - додав воротар з Alianza Atlético.

Дієго Пенні, воротар Alianza Atlético, зазначає, що хороший момент команди пов'язаний із загоном, який вони сформували за цей сезон. «У нас хороша команда, іноземці багато підтримують, у них багато якості, багато відповідальності, а національні гравці, які прийшли, також сприяють. Існує важлива суміш досвідчених гравців та молоді. Крім того, місце розташування є дуже фундаментальним для нас, і ми спробуємо стати дуже сильними там у Суллані, і що команди, які приходять, ускладнюються. Ми будемо намагатися заробити якомога більше очок і намагатися отримати якомога вище», - сказав він в цьому ЗМІ.

ТренерAlianza Atlético каже їм приймати речі повільно

На запитання, Пенні про те, що професор Маріо Вієра розповідає їм про гарний час команди, воротар акторського складу «churre» сказав наступне: «Професор Маріо Вієра, очевидно, щасливий, як всі інші, але він завжди згадує нас, що ми не повинні зупинятися на цьому, що ми повинні продовжувати вдосконалюватися, тому що там є багато речей, щоб поліпшити. Ми повинні наполегливо працювати, і перш за все його повідомлення полягає в тому, що ми не повинні бути переповнені цим моментом команди. Навпаки, ми повинні подовжити його і бути краще. Звичайно, в якийсь момент нас торкнеться інший, і ми повинні бути сильною групою для підтримки цих ситуацій», - сказав він.

Пропоєдинок проти Сезара Валлехо

У суботу Alianza Atlético зіткнеться з Сезаром Вальєхо в гостях у Трухільо, щоб залишитися в Лізі 1. З цієї причини Дієго Пенні аналізує, яким буде цей матч. «У нас дуже важливий матч у суботу в Трухільо, ми знаємо складність матчу, який ми маємо, та якість гравців Сезара Валлехо, і важливо приїхати з великою впевненістю. Ми збираємось спробувати працювати, добре зіткнутися з матчем і завжди їхати, щоб набрати найбільшу кількість очок, сподіваємось, у вихідні будуть три очки, і продовжуйте цю важливу смугу», - сказав Пенні Infobae.

«Тоді буде видно, що відбувається з командою, безумовно, все залежить від того, як ми в кінцевому підсумку, але, як я кажу вам, є багато чого піти, і ми повинні продовжувати думати про роботу з великим смиренням, простотою і завжди зосереджуватися на поставлених цілях команди», - додав воротар.

Нарешті, Дієго Пенні дав зрозуміти, які наступні голи Alianza Atlético за сезон. «Ми будемо стикатися з грою за грою кожні вихідні, ми не можемо думати більше, ніж це, і, як я вже говорив, з плином часу, і ігри проходять, якщо ми все ще вгору, ми побачимо, для чого складається команда. Я не можу сказати вам, що ми щось досягнемо, тому що все дуже змінюється, і ми повинні підтримувати те, що ми робимо, і завжди вдосконалюватись», - сказав він.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:







