Смертельні атаки в Києві перед новими українсько-російськими переговорами

Щонайменше дві людини загинули у вівторок вранці в нападах на житлові райони Києва, напередодні очікуваного відновлення переговорів, розпочатих напередодні між Росією і Україною для припинення конфлікту.

Частково оточена російськими військами столиця України прокинулася з трьома глибокими вибухами. Служби екстреної допомоги пізніше вказали, що вони залучають напади на житлові райони в різних районах.

У Святошині, на заході Києва, бомбардування потрапило в 16-поверхову будівлю, де «були відновлені тіла двох людей і врятовано 27 осіб», - йдеться у заяві Facebook.

Також був безпостраждалий напад на будинок в Осокорках (південний схід) та артилерійський вогонь, який спричинив пожежу, пізніше гасили в житловому будинку Подільська (північний захід), куди госпіталізували одну людину, додали вони.

У тому місці, покритому склом і сміттям, з величезної ями, залишеної ударом, вийшла колона диму, поки сусіди кидали руїни своїх будинків через розбиті вікна, сказав журналіст AFP.

Атака випереджає заплановане відновлення переговорів, ініційованого відеоконференцією між двома сторонами напередодні і яка, за словами президента України Володимира Зеленського, пройшла «досить добре». «Але ми побачимо, вони продовжать завтра (вівторок)», - додав він.

На папері позиції розташовані далеко один від одного. Москва вимагає відУкраїни відійти від НАТО і визнати проросійські сепаратистські регіони на сході країни, незалежність яких визнав президент РФ Володимир Путін за кілька днів до вторгнення, що почалося 24 лютого.

Зі свого боку, Київ закликає до негайного припинення вогню і виведення російських військ зі своєї території.

Раніше обидві сторони провели три віч-на-віч зустрічі в Білорусі, на додаток до зустрічі відповідних міністрів закордонних справ в Туреччині.

Майже через три тижні після того, як Путін розпочав масштабне вторгнення на колишню радянську республіку, російські війська бомбили і оточили численні українські міста і села.

Столиця бачила половину своїх трьох мільйонів жителів маршу і оточена північчю та сходом. Відкритими залишаються тільки дороги на південь, де муніципальна влада встановлюють пункти пропуску, а жителі збирають їжу і ліки.

Київ - «місто в облозі», - сказав радник Зеленського.

Організація Об'єднаних Націй вважає, що 2,8 мільйона людей втекли з країни і що загинуло близько 636 цивільних осіб, хоча фактичний баланс, як вважають, вищий.

- Повільніше, ніж очікувалося -

Однак прогрес російських збройних сил, апріорі потужніший за українських, був повільнішим і проблематичнішим, ніж очікувалося.

Глава Російської Національної гвардії Віктор Золотов зізнався, що операція «йде не так швидко, як хотілося б», але підкреслив, що перемога прийде крок за кроком.

Володимир Путін поки що наказав своїм силам «стримувати будь-які негайні напади на великі міста», - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, хоча не виключав можливості поставити ці великі міста, «які вже майже оточені під його тотальним контролем».

Одним з таких обложених міст є Маріуполь, на узбережжі Азовського моря (південний схід), де влада стверджувала, що загинуло майже 2200 осіб.

Напередодні близько 210 транспортних засобів змогли вперше за кілька днів виїхати через гуманітарний коридор у тому місті, жителі якого цілодобово проводили в підвалах без води, електрики, опалення чи їжі.

У Генштабі України вночі вказали, що його війська відбили напад близько 150 російських солдатів проти цього міста і зазначив, що московські війська планують «посилити перегрупування військ у напрямку Харкова», другого (північно-східного) міста країни.

Західні союзники України ввели жорсткі санкції проти Росії, де незгодні голоси Кремля з'являються, незважаючи на введені репресії та цензуру.

Під час найбільш переглянутих новин в країні співробітник увійшов в студію з банером з написом «Ні війні. Пропаганда не створюється». Жінку заарештували і доставили до поліцейського відділення, повідомляє oenegé OVD-Info.

- Можливий ядерний конфлікт -

Наслідки вторгнення розширюються на все нові і нові частини України, до областей, які раніше вважалися безпечними, наприклад, місто Дніпро, в центрі або східна бахрома поблизу Польщі, які були бомбардовані.

У селі на околиці Рівного (північний захід) місцева влада повідомила, що в результаті нападу на телевежу загинуло і постраждало дев'ять осіб.

З іншого боку, проросійські сепаратисти засудили українське бомбардування в центрі Донецька, внаслідок чого загинули 23 людини. Повстанці публікували зображення кривавих тіл, що лежали на вулицях, хоча українська армія заперечувала будь-яку відповідальність.

Після обстрілу, який вбив 35 осіб за кілька кілометрів від кордону члена НАТО Польщі, Зеленський поновив заклик до трансатлантичного альянсу нав'язати своїй країні зону безпольотів.

Але поки що США та її європейські союзники виключили цей варіант, щоб уникнути прямого протистояння з Росією, ядерною енергетикою, а також просто забезпечили Україну різною військовою технікою.

Бої НАТО з Росією «це Третя світова війна», - заявив президент США Джо Байден.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш попередив про небезпеку конфлікту між атомними державами, перспектива «колись немислима», але «тепер повернулася до сфери можливостей».

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