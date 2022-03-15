Кріштіану Роналду спровокував його, ігноруючи Родріго де Пола, який його потребував, і виграв жовтий колір у Лізі чемпіонів у «Манчестер Юнайтед» проти «Атлетіко» Мадрид.

«Манчестер Юнайтед» проти «Атлетіко» Мадрид:Кріштіану Роналду таРодріго Деполе 15березня У вівторок він мав хрест у матчі повернення в 16 раунді Ліги чемпіонів, де він грав на стадіоні Олд Траффорд.

На 43 хвилині матчу дії нападника «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду викликали фол мадридського футболіста Атлетіко Родріго дель Поль.

Аргентинський футболіст Родріго де Пол пішов зламати гру Кріштіану Роналду, але сам намагався заблокувати її, вчинити фол і дати йому лягти на стадіон.

п'єса продовжилася, але арбітр Славкі Вінчич підтримав п'єсу і стверджував, що Родріго де Пол зробив свій перший фол проти Кріштіану Роналду.

Арбітр подарував йому жовту карту, а Де Пол знайшов Кріштіану Роналду , щоб спровокувати його і пограти з дебетовою карткою. Португалець проігнорував його і продовжив гру.

Директор «Манчестер Юнайтед» Ральф Лангнік вишикувався з Девідом Де Геєю, Алексом Телсом, Рафаелем Вараном, Гаррі Магуайром, Діого Далот, Фредом, Бруно Фернандесом, Скоттом МакТоміном та Кріштіану Роналду.

Дієго Сімеоне, стратег в Мадриді «Атлетіко», обрав цей склад: Ян Облак, Стефан Сабіч, Хосе Марія Гіменес, Рей Нільдо, Ренан Лоді, Гектор Еррера, Кокс, Родріго де Пол, Маркос Лоренте, Антуан Грізманн, Жоао Фелікс.

У першому матчі Атлетіко Мадрид забив 1-1 рівний «Манчестер Юнайтед» на стадіоні Ванда Метрополітано 23 лютого. Гол Колконероса забив Жоао Фелікс (7′) і Еланга Ентоні (80′) забив гол за британську команду.

Переможець цієї серії перейде до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться в період з 5 по 6 квітня (перший матч) і 12-13 квітня (другий матч). Хрест наступного етапу буде оголошено після жеребкування в Ньоні, Швейцарія, 18 березня.

«Баварія», «Манчестер Сіті», «Ліверпуль» та «Реал» обіграли Зальцбург, Спортинг Лісабон, Інтер Мілан та ПСЖ відповідно у 16-му турі, щоб претендувати на чвертьфінали Ліги чемпіонів 2022 року.

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