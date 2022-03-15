Пандемія COVID-19 все ще присутня в нашій країні, особливо зараз, коли ми переживаємо третя хвиля зараження через наявність омікронного варіанту. За даними Ситуаційного кабінету Міністерства охорони здоров'я (Мінса), за останні 24 години було зареєстровано 3 166 нових інфекцій, а 20 співвітчизників втратили їхжиття через коронавірус. Зацей період по всій країні було випробувано 43 318 осіб.

Кількість госпіталізованих людей зростає до 1550 через вірус, який спровокував цю пандемію. Зних 662 госпіталізовані до відділення інтенсивної терапії (інтенсивної терапії), що обробляється ШВЛ. Заданими Міністерства охорони здоров'я, понад 3 мільйони людей перебувають у домашній ізоляції з моменту початку пандемії.

З березня 2020 року понад 25 мільйонів перуанців пройшли тест на викид коронавірусу, з яких 3 536 842 були підтверджені випадки. Покищо 2111 579 - це загальна кількість співвітчизників, які померли через COVID-19 з моменту вперше зареєстрованого вірусу на національній території.

COVID-19: Перу зафіксував 3 166 нових інфекцій та 20 смертей за останні 24 години

Для того, щоб зупинити інфекції, уряд дотримується рекомендації поважати фізичне дистанціювання щонайменше на один метр між людьми. Він закликає населення постійно мити руки, носити маски, які є, бажано, KN95.

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«Міністерство охорони здоров'я аналізує системи реєстрації з метою оновлення інформації», - йдеться у щоденному звіті, опублікованому Мінсою, оскільки цифри, які вони поділяють, відповідають лише тому, що було зібрано за останні 24 години і насправді не відображали кількість смертей за конкретні дні.

«Кількість смертей, згаданих у Ситуаційній палаті, відповідає лише останні 24 години. Якщо відняти абсолютну кількість сумарних смертей розглянутого дня менше, ніж у попереднього дня, результат буде вище, ніж за останні 24 години. Ця різниця є результатом того, що цифри були оновлені в попередні дні», - розповів в цьому ЗМІ інженер Хуан Карбаджал.

Крім того, він підкреслив, що, хоча цифри поки що не звучать тривожним, настане день, коли нас здивує висока цифра, яка вже була записана відкритими даними Мінси. «Відкриті дані - це платформа, на якій кожен суб'єкт Міністерства охорони здоров'я повідомляє та підтверджує свідоцтво про смерть, щоб визначити, чи була смерть внаслідок Ковіда чи іншої причини. Нарешті, інформація записується в Національній комп'ютерній системі смертей (Синадеф)», - додав він.

Іншими словами, як тільки Ситуаційна палата припиняє реєстрацію смертей за останні 24 години, Синадеф продовжує отримувати інформацію про випадки смерті, за якими наказано визначити загальну кількість громадян, які втратили життя в даний день.

«Справа не в тому, що Мінса робить свої звіти в дусі приховування фігур, тому що вони обробляють цю інформацію. Чого не вистачає, - це більше поширення, щоб люди знали реальну ситуацію, яку переживає країна. Представлені цифри здаються легкими, але сказати, що 104 були вбиті за один день, викликає тривогу». Спеціаліст підкреслив, що якщо у МОЗ є портали, де ці дані фіксуються, то населення залишиться лише для того, щоб населення мав більший доступ до них.

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