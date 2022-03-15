Вибори в Конгресі 2022 зафіксували найнижчу кількість недійсних голосів за 10 років

Un votante deposita su papeleta en la urna durante las elecciones para el Congreso y las consultas para elegir a los candidatos presidenciales de tres coaliciones políticas en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

Законодавчівибори в Колумбії характеризуються найменшою участю, оскільки на останніх трьох виборах, які пройшли участь, становить менше 50 відсотків тих, хто має право голосу. Згідно з даними Національного реєстру актів цивільного стану, 98% від загальної кількості виборчих дільниць брали участь лише 45,87 відсотка колумбійських виборців.

Незалежно від низької явки, ще одна проблема, яка страждає колумбійською демократією, - це недійсні голоси. За даними Реєстратора, 819 911 голосів було скасовано на виборах Сенату 2022 року та 955,338 у Палаті представників, загалом 1775 249 голосів скасовано протягом усього виборчого конкурсу, щоб обрати новий Конгрес.

Хочаця цифра може здатися скандальною, встановлено, що з 2010 року кількість недійсних голосів як для Сенату, так і для Палати представників була знижена.

У голосах Сенату 2010, Реєстратор повідомив 1,558 737; за 2014, 1,476 737; 2015 1151,181 і в 2022, 819 911 недійсних голосів. На боці Палати представників у 2010 році недійсні голоси становили 2 002 905, у 2014 році 1 753 587; у 2018 році 1 676 340 та у 2022 — 955,338.

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Ці показники відображають значне зниження за останні 10 років, хоча з боку порожніх голосів вони зросли, з 4,51 відсотка у 2018 році до 6,38 відсотка у 2022 році.

Незважаючи на низьку кількість голосів у законодавчих органах, міжпартійні консультації мали збільшення участі колумбійців. Реєстратор оголосив, що понад 12,2 мільйона людей проголосували за вибір кандидатів на президентство 2022 року. Це було на 2,5 мільйона більше, ніж на виборах 2018 року, коли 9,7 мільйонів колумбійців обрали Густаво Петра та Івана Дуке переможцями консультацій.

Колумбіявже обрала своїх представників до Палати та Сенату, а також кандидатів у президенти коаліцій Колумбії, Centro Esperanza та Historic Pact. За словами національного реєстратора Олександра Веги, вибори проводилися в повній спокійній обстановці, незважаючи на те, що в країні було два напади в середині виборів.

Реєстратор подякував 130 000 чиновникам, які брали участь у день, і заявив, що «понад 112 000 таблиць нормально функціонують в країні та за кордоном. Впершев історії виборів Колумбії виборчі дільниці були відкриті в сільській місцевості, дотримуючись виборів мирних місць. зобов'язання Національного реєстру, з цього моменту як гарантів демократії, триває з попереднім підрахунком голосів».

Він додав, що «ми можемо дати баланс спокою всім колумбійцям, сьогодні люди вийшли обирати своїх наступних речників у Палаті, Сенаті, в місцях миру та кандидатів різних коаліцій (...) тут ми розпочали роботу з обліку результатів».

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