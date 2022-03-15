Занепокоєння в Ріверп Плейт: Дві ключові частини не доставили б до Суперкласики, а Галлардо зберігає сумніви в півзахисті

Після того, що мав на увазі монолог проти Гімназії, який закінчився нищівною перемогою 4-0, Гектор Девід Мартінес і Матіас Суарес вони тренувалися по-різному в останній практиці, яку команда робила в річковому таборі , і їхні шанси зіграти Суперкласику проти Боки стають все далі і далі.

Захисник зазнав напруги у внутрішній зв'язці лівого коліна у виграші 2:0 проти Ньюелла за третій раунд групи 1 Кубка Ліги і з тих пір продовжує своє відновлення з надією зайняти місце наступної неділі в Монументальному. МарселоГаллардо вже попередив на прес-конференції, що його ідея полягала в тому, що Парагвай відновлюється на 100%, щоб уникнути більшої проблеми, враховуючи, що сезон тільки починається. ЛеандроГонсалес Пірес, одне з підкріплень останнього аргентинського футбольного чемпіона, замінив центрального захисника хорошими виступами, а його місце в Суперкласиці, в дуеті з чилійськимПауло Діасом, здається вже гарантованим.

Зі свого боку, нападник переніс операцію на правому коліні в жовтні минулого року з приводу хронічної меніскової проблеми. Кордован провів глибоке очищення в суглобі , щоб запобігти йому знову збирати рідину в цьому районі, і його повторна поява на корті відбулася 5 березня , коли Мілліонаріо побив Сан-Лоренцо 1-0 на п'ятий день внутрішнього турніру.

Колишній Бельграно зіграв кілька хвилин у розгромі 4:0 проти Депортіво Лаферрере за 32-й фінал Кубка Аргентини 9 березня, а через кілька днів відчув дискомфорт у коліні, який залишив його поза зобов'язаннями проти Лобо.

Ель Муньеко також був обережним, коли його запитали про відновлення Суаресаі сказав, що його повне повернення до діяльності « буде нелегким». Таким чином, Річка матиме дві жертви для класики, хоча вони були в планах тренера.

Крім випадків Мартінеса та Суареса , Наполеон матиме команду, яка запропонує йому кілька варіантів заміни. ЕнцоПерес задовільно відповів наGimnasia після травми м'язів, яка поставила його під сумнів для Суперкласики. Досвідчений кермо і капітан команди грали стартером і додав хвилини до знаменного зіткнення в Monumental.

Формація, яка обіграла команду тріперо , вважається ідеалом для обличчя Бока, але Галлардозазвичай породжує дивовижні зміни в попередніх матчах. Єдиним сумнівом було б безперервність уругвайського Ніколаса Де Ла Крус, мабуть, найслабшого місця перед Лобо. Прямою альтернативою його зміні буде Агустін Палавечіно або більш образлива, з колумбійцем Хуаном Фернандо Кінтеро, одним із героїв у подвигу Мадрида 2018 року.

Ймовірний модельний ряд буде з: Франко Армані; Роберт Рохас, Діаз, Гонсалес Пірес та Мілтон Каско; Енцо Перес; Енцо Фернандес, Сантьяго Симон, Де Ла Крус або Палавечіно або Кінтеро та Есек'єль Барко; Джуліан Альварес.

Слід пам'ятати, що з завтрашнього дня розпочнеться ексклюзивний попередній продаж для членів та продаж квитків для тих, хто є частиною спільноти річки Сомос. Тіабоненти, у яких «Твоє місце в Монументалі» вже застраховані місця, але іншим доведеться купувати його через сторінкуRiverID, починаючи з 10. Після того, як квота вичерпана, з 18, вона буде включена для річки Сомос.

Уболівальники розпродали місця в матчах, які команда грала в « Монументалі»: « Патронато», « Гонки» і « Гімнасія». Звичайно, Суперкласика не стане винятком.

Загін La Banda повернеться до тренувань завтра, з 10 години, у Річковому таборі та за закритими дверима. Міллонаріо, один із лідерів своєї області в Кубку Ліги, прийме Ксенейзі, один із охоронців Естудіантеса де Ла-Плата в іншій групі, у поєдинку, який контролюватиме Даріо Еррера .

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ