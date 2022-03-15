Офіс контролера Картахени просив, щоб менеджер Transcaribe був відсторонений від офісу

Суперечка в героїчному місті не припиняється після призначення Марії Клаудії Пеньяс главі Транскарібе, системи громадського транспорту цього карибського населення, після того, як Офіс контролера округу ініціював процес фіскальної відповідальності наприкінці січня цього року, завдяки якому вони також просять, щоб він був призупинений від посади.

Радіо Каракол повідомило, що сторожовий пес здійснив петицію до ради директорів транспортного суб'єкта і що головує мер Картахени Вільям Дау.

Оскільки розслідування офіційно починається на цьому тижні з недотримання вимог щодо отримання посади, Управління контролера шукає, щоб вона не виконувала обов'язки до кінця процесу, повідомили в RCN Radio.

«Я хочу дати зрозуміти, що це робиться на прохання виконавчої влади на рівні Управління окружного контролера, до якого я знаходжу трюм, який має правову та конституційну основу, тому я надаю йому життєздатність, і запит робиться про негайне призупинення доктора Марії Клаудії Пеньяс, щоб процес здійснюється з кращого шляху», - сказав районний контроллер Картахени Рафаель Кастільо.

Чиновник попередив, що якби досліджувану особу не відсторонили з посади, то в мерії героїчного міста вони будуть занурені в дисциплінарні правопорушення.

«Те, що потрібно від мера - це негайно, він міг би понести дисциплінарне правопорушення, якщо раптом припустить не виконувати прохання. Сьогоднівранці він був повідомлений про прийняте мною рішення на вимогу директора з фіскальної відповідальності, яке було в п'ятницю, 11 березня. Я б повірив, що він (Дау) буде говорити сьогодні або найпізніше завтра», - додав Кастільо.

За словами сторожового собаки, Пеньяс Арана не відповідав вимогам бути обраним на посаду, після того, як процес почався після скарг радника Хав'єра Хуліо Беджарано та активіста Жаклін Переа.

Процес адміністративного пошуку з фіскальною захворюваністю та адміністративним визначенням здисциплінарним впливом включає мер Картахена Вільям Дау; менеджер Транскарібе Марія Клаудія Пеньяс та Нестор Хосе Монтерроса Лопес, юрисконсульт Transcaribe.

Таксамо Управління контролера кількісно визначив збиток від капіталу у розмірі 60 мільйонів песо, який чиновник отримав з 13 серпня по 30 листопада 2021 року, коли щомісячна зарплата керівництва Transcaribe була сертифікована.

За даними місцевих ЗМІ, Управління контролера зазначає, що «було передбачуване порушення закону та статутів Транскаріба, коли альтернативний менеджер був обраний за невиконання вимог до посади, тобто він не був правильною особою обіймати цю посаду, що спричинило передбачуваний збиток державним активам, що призводить до передбачуваних дисциплінарних та фіскальних наслідків».

Крістіна Мендоса Буелвас, координатор участі фіскального контролю Управління контролера, цитується в місцевих ЗМІ, заявила, що вона також бере на себе відповідальність членів Ради директорів Transcaribe, оскільки вони понесли б дисциплінарну провину у виборі тодішнього альтернативного керуючий, незважаючи на відсутність вимог законодавства, щоб обіймати посаду.

Цей останній адміністративний висновок ґрунтується, як цитуються місцевими ЗМІ, на тому, що «поведінка, здійснена членами Ради директорів Транскарібе на позачергових сесіях за кількість хвилин: 168, 169 та 174 у 2021 році, може призвести до передбачуваних дисциплінарних проступків за невиконання відповідальність суб'єктивного розгляду державних службовців щодо розгляду вимог щодо обрання Альтернативного та/або Головного менеджера Transcaribe S.A.»

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