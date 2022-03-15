Кандидат у президенти Колумбійських прав пропонує національний діалог

Богота, 15 березня кандидат в президенти Федеріко «Фіко» Гутьєррес з правої коаліційної команди для Колумбії, заявив у вівторок, що очолить «порядок денний національного діалогу» для залучення інших сил навколо своєї пропозиції захищати демократію та свободи. У зв'язку з цим Гутьєррес, переможець консультацій Команди з Колумбії, проведених у неділю, заявив у заяві, що він буде прагнути обговорити «порядок денний країни» з колишніми президентами Сесаром Гавірією, головою Ліберальної партії; Андресом Пастраною, Консервативної партії та Альваро Урібе Демократичного центру. Гутьєррес, який вважається «прикритим кандидатом» урибізму на президентських виборах 29 травня, пояснив, що він «постукає у двері, шанобливо та ініціативно, у секторах, які можуть додати до цього національного бажання». «Ми повинні додати основи партій, людей, які не ототожнюються ні з якою партією, членами та лідерами громадських рухів; коротше кажучи, всіх тих, хто захищає демократію та свободи», - сказав він. Його спектр також охоплює діалоги з колишнім віце-президентом Германом Варгасом Льєрасом, головою Партії радикальних змін, про які невідомо, чи нарешті він повернеться на політичну арену, щоб досягти Каса де Наріньо, спекуляцій, які втратили пар через результати недільних законодавств. «Фіко» також постукає в двері об'єднань пенсіонерів, вчителів, профспілок, кооперативного сектора, християнських груп, жіночих організацій та організацій жертв збройного конфлікту. Так само «ті, хто до неділі був кандидатами від інших коаліцій», яких він запросив розпочати консолідацію «захисту демократії, яка існує, і про яку ми повинні піклуватися». Це повідомлення — це натяк на лівих Густаво Петра, кандидата коаліції Історичного пакту та фаворита для перемоги в президентстві, згідно з опитуваннями. Гутьєррес підсумовує, сказавши, що він продовжуватиме шукати «інші сектори, з якими, я переконаний, ми знайдемо фундаментальні питання, про які можна домовитись, такі як освіта, захист від старості, модель всебічної безпеки, серед інших, і, зокрема, захист держави». Оскар Іван Зулуага, який був кандидатом Демократичного центру, більше не є частиною гонки за президентство, який вчора пішов у відставку, оскільки не мав політичної підтримки ні у своїй партії, ні на виборчих дільницях, особливо минулої неділі. Зулуага приєднався до Гутьєрреса, руху, про який заявив Демократичний центр, був в особистій якості, оскільки рішення про можливі союзи для президентських почнуть визначатися сьогодні на партійному засіданні, де буде лавка та колишній президент Урібе. Окрім Петра, Гутьєррес та Серхіо Фахардо (кандидат центру), Інгрід Бетанкур (Зелений кисень), популіст Родольфо Ернандес, колишній губернатор Антіокії Луїс Перес (Colombia Think Big) та колишній міністр Луїс Гілберто Мурільо (Ренесанс Колумбія) також в гонці за президентство.