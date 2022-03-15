Китай просить США не «йти небезпечним шляхом» в питанні Тайваню

Пекін, 15 мар Директор Комітету закордонних справ ЦК Комуністичної партії Ян Цзечі попередив радника уряду США з національної безпеки Джейка Саллівана, що його країна не повинна «йти небезпечним шляхом» з питання Тайваню. За заявами МЗС Китаю про зустріч, що відбулася цього понеділка в Римі, Ян підкреслив, що дії США «не відповідають його заявам», оскільки країна США зобов'язалася «не підтримувати незалежність Тайваню». Ян засудив «будь-яку спробу підтримати тайванські сепаратистські сили» і зажадав від США визнати «високу чутливість» тайваньського питання. Щодо воєнного конфлікту в Україні, Янг нагадав, що Китай «не хотів, щоб така ситуація сталася» і проявив підтримку мирних переговорів між Росією та Україною. Як заявляють китайські дипломати з початку військового наступу Росії, Ян заявив, що «слід враховувати законні побоювання безпеки всіх сторін», закликаючи залучені сторони «проявляти максимальну стриманість, захищати мирних жителів і уникнути гуманітарної кризи». Так само Ян висловив свою неприйняття «будь-якого слова чи дії, що поширює неправдиву інформацію про позицію Китаю». Нещодавно американські ЗМІ опублікували, що Росія звернулася до Китаю про військову допомогу, що в понеділок заперечував один з речників китайського МЗС, який назвав це «чистою дезінформацією». Ян також закликав до відносин між двома державами «дотримуватися принципів взаємної поваги, мирного співіснування та співпраці», керівних принципів, встановлених президентом КНР Сі Цзіньпіном під час його останньої зустрічі відеоконференції зі своїм колегою США Джо Байденом. Китайський чиновник зазначив, що його країна «не допускає втручання зовнішніх сил» у внутрішні справи, серед яких він привів Синьцзян, Тибет і Гонконг. Обидві сторони погодилися зміцнити свою співпрацю, щоб повернути відносини між двома державами «на правильний шлях, щоб розвиватися стабільно і здорово». Тайвань є однією з найбільших причин конфлікту між Китаєм та США, головним чином тому, що Вашингтон є основним постачальником зброї Тайваню і стане його найбільшим військовим союзником у разі воєнного конфлікту з Китаєм, який претендує на суверенітет над островом. Джерела з сил національної безпеки острова, процитовані місцевою пресою, нещодавно попередили, що Пекін може скористатися ситуацією в Україні, щоб розпочати «пізнавальну війну», яка мала б переконати тайванців у тому, що Сполучені Штати «не будуть шанувати свою прихильність захищати її» та «сіяти дивізію».