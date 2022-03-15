Чилі з менш ніж 10 000 щоденних випадків covid вперше з січня

Сантьяго де Чилі, 15 березня Чилі, зафіксував менше 10 000 нових випадків на день у вівторок, цифра, яку не спостерігали з січня минулого року і яка свідчить про зниження пандемії в країні, де понад 95% населення має щонайменше три дози вакцини. Органи охорони здоров'я повідомили, що за останні 24 години було виявлено 8 716 нових інфекцій covid-19 та 34 смертей, що залишило загальний баланс з початку пандемії понад 3,3 мільйона інфекцій та 44,039 смертей. «Різниця в знову підтверджених випадках на національному рівні - 20% і - 37% для порівняння семи і 14 днів відповідно», - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я. Національний показник позитивності, який кілька тижнів тому становив близько 30% через заразний варіант омікрон, становив 15,4%, а регіони з найвищим індексом - південні Нобле, О'Хіггінс, Ла Арауканія та Біобіо. У січні та лютому Омікрон знімав інфекції до цифр, яких ніколи раніше не бачили в пандемії, наближаючись до 40 000 заражених щодня. Протягом останніх двох тижнів нові випадки скорочуються, але пацієнти в відділеннях інтенсивної терапії залишаються близько тисячі, переважна більшість без повного графіка вакцинації. Чилі - одна з країн з найбільшою кількістю обмежень для зупинки поширення вірусу, з обов'язковою маскою в приміщенні та на відкритому повітрі, карткою вакцинації для доступу до певних просторів та заходів та із суворими протоколами для іноземних туристів. Заходи не змінилися, але з моменту прибуття омікрон влада зменшила спроможність у більшості регіонів, обмеження, яке починає розхитуватися в деяких містах, включаючи столицю.