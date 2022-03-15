Чиказька поліція не зіткнеться з звинуваченнями за смерть 13-річного хлопчика

Майамі, 15 бер Дві поліцейські Чикаго не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за смерть Адама Толедо, 13 років, та Ентоні Альварес, 22 роки, у двох подіях, які поляризували місто після двох ножних погоні, що сталися рік тому, Державний прокурор округу Кук Кім Фокс повідомив у вівторок. Толедо помер 29 березня 2021 року після пішохідного переслідування поліцейського в районі Латино міста Ла-Вілліта. Неповнолітній підняв руки і був беззбройний, коли його розстріляли. В іншому випадку, що стався через два дні, Альварес помер за подібних обставин в районі парку Портедж. Обидві загибелі були захоплені камерою тіла та відеоспостереження та спровокували обурення латиноамериканської громади, яка вийшла на вулиці, щоб протестувати. «У цій трагічній ситуації немає переможців», - сказав прокурор сьогодні в пресі. Фокс пояснив, що згідно із законом Іллінойсу, офіцер виправдано застосовувати силу, яка може завдати смерті або великої тілесної шкоди, коли він обґрунтовано вважає, що необхідно уникати смерті чи великої тілесної шкоди. EFE ims