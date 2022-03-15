Чхонпахо: Результати перемоги вівторок, 15 березня

ОскількиНаціональна лотерея публічної допомоги проводила лотерею Chispazo щовівторка, цього березня 15, результати премії 8963 такі:

Подбайте

про свої квитки. Якщо ви переможець, це дуже важливо, оскільки це офіційна квитанція, щоб отримати приз, зберігати його в надійному місці та уникати пошкодження.

Збиратигроші можна до 60 календарних днів, відраховуючи від дня після розглянутого конкурсу. Післязакінчення цього терміну право на отримання призу закінчиться, а кінцевим пунктом призначення стане Федеральне казначейство на благо державної допомоги.

Усіпризи будуть виплачені в національній валюті та відповідно до умов, зазначених на зворотному боці квитка та правил лотереї або чинних правил. Прогноз дозволить утримати податки, як це передбачено статтею 163 Закону про податок на прибуток.

Нічия: 8963

Дата: 15 березня

Виграшні комбінації: 01, 04, 08, 23 та 26

Для

розіграшу цього і для кожного призу, проведеного в прогнозі національної лотереї, перейдіть за посиланням.

Chispazoпроводить два розіграші на день з понеділка по неділю, тому ви можете зареєструватися наChispazo de las Tres, який відбудеться о 15:00, та ChispazoClásico, який відбудеться о 21:00 годин.

Перегляньте тут офіційний список результатів розіграшу Chispazo , кількість призів та виграшні суми. Ви можете знайти кожного з історичних переможців лотереї за цим посиланням .

(Фото: Куартоскуро)

Як мені грати в Чхонпахо?

Дляучасті в Chispazo потрібно купити колесо за 10 песо. Це колесо має 5 квадратів 28 чисел кожен, так що ви можете створити різні комбінації. Ви повинні вибрати номер, з яким ви хочете грати.

Такимже чином можна доручити агенту прогнозу ввести номер в систему без використання керма.

Якщови хочете залишити все на випадок, попросіть агента прогнозу для Chispatico, і система підбере число навмання.

Баночкавипадковим чином пропускає сферу з відповідним числом. Дляперемоги номер повинен відповідати обраному номеру. Чим більше ви підходите принаймні два, тим вище приз.

Якщов лотереї немає першого місця переможця, фондовий ринок буде поділений переможцями другого місця, а якщо друге місце не буде виграно, то фондовий ринок буде розподілений на 3-е місце переможця.

(Фото: Куартоскуро)

Що

таке національна лотерея?

Національналотерея за державну допомогу - це децентралізована установа федерального уряду, яка відповідає за проведення лотереї з призами за державну допомогу, тобто залучення коштів та зміну напрямку для федерального уряду. Мексиканці, які досягають рівності, можуть задовольнити свої нагальні потреби для себе.

Вонамає юридичну природу і власні активи. Тому що вона отримує бюджетні ресурси від федерального уряду, і збирає власні кошти в інтересах людей, які він створює.

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