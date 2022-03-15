БФ Монтеррей прийме ФК «Хуарес» на дату 5

Командиприбувають на цю зустріч зі змішаною удачею. Місцеву команду мотивує перемога, здобута за попередній день, тоді як візит повинен повернутися до перемоги після падіння проти «Атласу».

БФ«Монтеррей» переміг «Мазатлан» 2:1 у своєму попередньому матчі і буде шукати ще один сприятливий результат у себе вдома. В останніх 4 зіграних матчах він виграв в 1 матчі, двічі був невдахою і зрівнявся в 1 матчі.

ФКХуарес походить від програшу на своєму стадіоні до Атласу від 1 до 2. На останніх зустрічах він виграв 2 поразки і 2 нічиї.

Раядосі Хоробрі зустрінуться завтра о 00:06 (за аргентинським часом). Матч за датою 5 Мексики - Ліга МХ - Клаусура 2022 буде зіграний на стадіоні BBVA Bancomer.

Останні5 разів зустрічалися на турнірі мали всі можливі результати. Команда будинку накопичила 2 перемоги, тоді як візит додав 2. У 1 матчі вони опинилися навіть на табло.

Місцепроведення знаходиться на восьмому місці з 12 очками і 3 перемогами, при цьому відвідувач досяг 8 одиниць і поміщається на шістнадцяте місце в турнірі.

РозкладБФ Монтеррей і ФК Хуарес, в залежності від країни

Аргентина: 00:06 годин

Колумбія, Мексика EST і Перу: 22:06 годин

Мексика CST і Нікарагуа: 21:06 годин

Мексика MST і Мексика PST: 20:06 вечора

Венесуела: 23:06 вечора

Джерело Примітки та зображення: DataFactory