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Вівторок 15 Березень 2022
Україна

БФ Монтеррей прийме ФК «Хуарес» на дату 5

15 Березень 2022

Командиприбувають на цю зустріч зі змішаною удачею. Місцеву команду мотивує перемога, здобута за попередній день, тоді як візит повинен повернутися до перемоги після падіння проти «Атласу».

БФ«Монтеррей» переміг «Мазатлан» 2:1 у своєму попередньому матчі і буде шукати ще один сприятливий результат у себе вдома. В останніх 4 зіграних матчах він виграв в 1 матчі, двічі був невдахою і зрівнявся в 1 матчі.

ФКХуарес походить від програшу на своєму стадіоні до Атласу від 1 до 2. На останніх зустрічах він виграв 2 поразки і 2 нічиї.

Раядосі Хоробрі зустрінуться завтра о 00:06 (за аргентинським часом). Матч за датою 5 Мексики - Ліга МХ - Клаусура 2022 буде зіграний на стадіоні BBVA Bancomer.

Останні5 разів зустрічалися на турнірі мали всі можливі результати. Команда будинку накопичила 2 перемоги, тоді як візит додав 2. У 1 матчі вони опинилися навіть на табло.

Місцепроведення знаходиться на восьмому місці з 12 очками і 3 перемогами, при цьому відвідувач досяг 8 одиниць і поміщається на шістнадцяте місце в турнірі.

РозкладБФ Монтеррей і ФК Хуарес, в залежності від країни
  • Аргентина: 00:06 годин
  • Колумбія, Мексика EST і Перу: 22:06 годин
  • Мексика CST і Нікарагуа: 21:06 годин
  • Мексика MST і Мексика PST: 20:06 вечора
  • Венесуела: 23:06 вечора

Джерело Примітки та зображення: DataFactory