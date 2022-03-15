Кавалери б'ють Кліпперс в понаднормової роботи

КЛІВЛЕНД (AP) - Великий новачок Еван Моблі набрав 30 очок, свій найкращий рекорд сезону, а Даріус Гарланд зробив 24 очки та 13 передач, відправивши Клівленда Кавальєрів до 120-111 понаднормової перемоги над Лос-Анджелесом Кліпперс у понеділок ввечері.

Ісаак Окоро додав 20 балів, включаючи два вільних кидки, щоб відкрити додатковий період. Клівленд знову не був у невигідному становищі після цього.

Кавалери мають полуторну перевагу перед Торонто, шосте місце в плей-офф на Східній конференції.

Івіца Зубак мав 24 очки, 14 підбирань та чотири передачі, а Амір Коффі набрав 19 для Кліпперів, у яких було лише дев'ять гравців у формі. Лос-Анджелес вдарив 1-за-10 від ступеню в понаднормово, при цьому Ніколас Батум перетворив трипокажчик на 110-109.

Останні сім очок Клівленд набрав данком з Окоро, потрійним Лаурі Маркканен і двома вільними кидками Маркканена.

Кавалери виграли вчетвертий раз в 12 іграх і привітали Каріса ЛеВерта, який набрав 11 очок після повернення від травми стопи, яка утримувала його протягом місяця. Центр All-Star Джаретт Аллен був відсутній для четвертої прямої гри зі зламаним пальцем на лівій руці.