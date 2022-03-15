Брайтон і Хоув хочуть знову відсвяткувати перед Тоттенхемом

Командиприходять до цього дня, сподіваючись залишити після себе свої несприятливі результати в останніх матчах турніру і будуть шукати свій шанс скласти до трьох.

Брайтоні Хоув приїжджає від 0 до 2 до Ліверпуля. У попередні 4 дні його результати були різноманітними: він виграв 1 матч і програв 3.

Тоттенхемпрограв «Манчестер Юнайтед» 2-3. У своїх останніх матчах він виграв 3 перемоги і 1 програш.

Брайтоні Тоттенхем зустрінуться завтра о 16:30 (за аргентинським часом). Матч за 16-й день Англії - Прем'єр-ліги 2021-2022 буде зіграний на The Amex.

Усвоїх останніх 5 матчах на турнірі вони ніколи не тягнули. Головна команда виграла 2 перемоги, а відвідувач виграв 3 перемоги.

Місцепроведення знаходиться на тринадцятому місці з 33 очками та 7 перемогами, тоді як відвідувач досяг 45 одиниць і розмістив восьме місце на турнірі.

РобертДжонс буде суддею, який буде нести правосуддя на засіданні.

Брайтоні Хоув та Тоттенхем графік, залежно від країни

Аргентина: 16:30

Колумбія, Мексика EST та Перу: 14:30 годин

Мексика CST та Нікарагуа: 1:30 Mexico

MST та Мексика PST: 12:30

Венесуела: 3:30

Джерело примітки і зображення: DataFactory