Блінкен виступив за дипломатію для вирішення напруженості між Вірменією та Азербайджаном

U.S. Secretary of State Antony Blinken addresses the 16th annual International Women of Courage (IWOC) Awards ceremony at the State Department in Washington, U.S., March 14, 2022. REUTERS/Leah Millis/Pool

Держсекретар США Антоній Блінкен провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у понеділок і закликав Вірменію і Азербайджан вирішити напруженість між двома країнами з дипломатією.

«Секретар наголосив на постійній важливості двостороннього партнерства між США та Вірменією та зобов'язання США сприяти мирному, демократичному та процвітаючому майбутньому для Південного Кавказу», - пояснив у своїй заяві речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Так само, щодо ескалації напруженості між вірменськими та азербайджанськими військами, Блінкен закликав сторони проявити «стриманість та посилити дипломатичну відданість пошуку комплексних рішень усіх невирішених питань».

Так, Блінкен підтвердив у своїй заяві «зобов'язання» США притягнути Москву та її прихильників до відповідальності за «неспровоковану та невиправдану війну» Кремля проти України.

У зв'язку з цим уряд Вірменії оголосив у понеділок, що відреагував на пропозиції Азербайджану та закликав Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) організувати переговори щодо підписання мирної угоди.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

У відповідь прес-секретар МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва підтвердила, що Баку направив кілька днів тому «пропозицію з основними принципами налагодження відносин між двома країнами».

Вірменія та Азербайджан влаштували протистояння у 2020 році за взяття під контроль над Нагірним Карабахом, територією з переважно вірменським населенням, яка була осередком конфлікту, оскільки вирішила відокремити в 1988 році від азербайджанського регіону, інтегрованого в Радянський Союз.

Бойові дії між двома народами тривали шість тижнів і залишили тисячі людей мертвими. Вони нарешті припинилися, коли обидві країни досягли домовленості про припинення вогню з посередництвом Росії, що дозволило російським миротворцям бути створеним в Нагірному Карабасі терміном на п'ять років.

(З інформацією від Europa Press)

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: