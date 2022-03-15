Бетіс, Порту та Монако, без похибки

Мадрид, 15 бер. Три найвідоміших команд у змаганнях, Бетіс, Порто та Монако, мають нову можливість наступного четверга мати можливість прогресувати в Лізі Європи та компенсувати погане почуття, з яким вони закінчили свої перші зобов'язання. Севілья, Аталанта, Брага та, особливо Айнтрахт Франкфурт, Ліон та Рейнджерс, залишили перехід до чвертьфіналу, де Барселона також прагне до потенціалу, незважаючи на безцільну нічию в Камп Ноу. Перша нога не змінила фаворитів команди Barça або Севільї, яким доведеться здійснити свій візит до Лондона, щоб покинути англійський Вест Хем на шляху. Барселона стабілізувала поліпшення, показане підкріпленням зимового ринку. Як в ЛаЛізі, так і на континентальному турнірі. Нічия в Барселоні проти Галатасарая не змінює його статус головного кандидата на успіх. Команді Хаві Ернандеса бракувало успіху проти неповноцінного суперника, який зберігав тип, але навряд чи загрожував стабільності іспанського представника. Команда Barça стикається з ситуацією, подібною до тієї, що пережила в шістнадцятому, коли вони зв'язали на своїй полі проти Неаполя, який вони побили через тиждень в Італії. Відвідайте Стамбул перед суперником, який не відповідає очікуванням на своєму національному турнірі. Севілья взяла лідируючі позиції проти Вест Хем на стадіоні Санчес Піжжуан. Команда Юлена Лопетегі має намір зробити гол Муніра прибутковим у лондонському матчі на повернення проти одного з одкровень прем'єра, яке залишило дуже гарне почуття в першому матчі. Андалузька команда, шестиразовий чемпіон цієї події, бере на себе обережно, але з упевненістю, незважаючи на численні та постійні втрати у своїй команді, другий матч, який прогресує в змаганнях, де він розгортається так, як заманеться і де це один із великих претендентів. Найпотворніша панорама має Севілью, яка поступалася Айнтрахту Франкфурта в Беніто Вілламарін. Німецька команда справедливо виграла в першому матчі (2-1) і має намір ратифікувати свою кваліфікацію після повернення додому. Команда Мануеля Пеллегріні, яка знизила свою результативність за останній місяць, має на меті повернути відчуття та прогрес у турнірі. Зелено-білий блок потребує виграшу. Порту, один з клубів з найбільшою історією в Лізі Європи, знаходиться за крок від ліквідації після програшу в «До Драгао» проти «Ліона» (0-1). Французька команда чіпляється за континентальний турнір після сірої ролі, яку вони грають щодня в Лігу 1. Незважаючи на перемогу в першому матчі, зіткнення між Аталантою і Байєром Леверкузеном, найбільш збалансованим з раунду 16, відкрито. Італійський представник виграв 3-2 в першому матчі, але німецька команда є однією з тих, хто має найкращий рівень на даний момент. Як у Бундеслізі, де вони били Баварію Мюнхен тижні тому, так і в Лізі Європи, де вони стали одним з фаворитів. Протистояння знаходиться в руках BayArena. Відбіркові матчі між Брагою та Монако та Рейнджерами та Червоною зіркою є, спочатку, найбільш неврівноваженими після першого етапу. Брага, яка опинилася на межі ліквідації в попередній краватці проти шерифа, який влаштувався завдяки штрафним санкціям, поставила пропуск до чвертьфіналу на трасі після побиття Монако (2:0) в Португалії. Французький наряд затягує свій поганий момент. Він слабить в Ligue 1, з верхніх місць, і знаходиться в небезпеці в Європі. Йому потрібен сильний бал на стадіоні Людовика II, без похибки. Більш переконливим виявився результат голландських рейнджерс Джованні Ван Бронкхорст, який авторитетно перевершив Червону Зірку (3-0). Шотландська команда, яка ліквідувала одного з фаворитів в шістнадцятому раунді, Боруссія Дортмунд, продовжує свої прагнення в Європі. Лише катастрофа утримала б його від того, щоб він був серед вісімки на турнірі, де вже перебуває Лейпциг, скористаючись виключенням УЄФА з змагань «Спартак Москви». БОС. апа/еа