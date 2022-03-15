Барнс і Раптори перемогли Лейкерс 114-103

Лос-Анджелес (AP) - Скотті Барнс набрав 15 зі своїх 21 очок у першому кварталі, а Торонто Рапторс пережив спробу повернення Лос-Анджелеса Лейкерса виграти в понеділок 114-103.

Raptors виграв 24 у першому, а Лейкерс зазнав гучної поразки за другу ніч прямо.

Гері Трент-молодший мав 28 очок, а Паскаль Сіакам додав 27 для Торонто, який виграв чотири поспіль, все далеко від дому. Фред ВанВлет повернувся після відпочинку в суботу в Денвері через дискомфорт у правому коліні і зробив 11 балів, сім підборів і сім передач.

ЛеБрон Джеймс набрав 30 очок і дев'ять підбирань для Лос-Анджелеса, який втратив чотири з п'яти, включаючи втрату 140-111 у Феніксі в неділю. Джеймс збирався стояти на лавці через біль у лівому коліні, але закінчив грати 40 хвилин.

Лос-Анджелес спробував правопорушення в четвертому кварталі і пішов до 109-97, коли їм було 2:19 з трипокажчиком від Джеймса. Тален Хортон-Такер пропустив три покажчик, який би зменшив розрив до шести пунктів, а Сіакам і Трент зробили безкоштовні кидки, щоб продовжити провід Торонто до 12.

Хортон-Такер закінчив з 20 балами, а Рассел Вестбрук додав 14.