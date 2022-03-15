Барса закриває підписання Кессі, повідомляють ЗМІ

Барселона, 15 березня Барселона, закрила найм півзахисника Івуарійського Франка Кессі, який закінчує контракт з Міланом 30 червня і який, за даними різних ЗМІ, зіграє за клуб Barça, починаючи з наступного сезону. Новину про підписання висунули СЕР Каталонія та журналіст Жерар Ромеро через його канал Twitch. Обидва кажуть, що Барса навіть вже підписав би угоду з івурійським міжнародним. Чекаючи, коли каталонська організація оформить свою реєстрацію, підписання Кессі додасть до приїзду центрального Челсі Андреаса Крістенсена, також як вільного агента, операції, яку Барселона сприймає як належне. Кессі, 25 років, розвинула свою професійну кар'єру в Італії з моменту підписання Аталанти у віці 18 років. Після двох сезонів позики в Мілані Ломбардський клуб заплатив за нього 24 мільйони євро влітку 2019 року. Виправлена в міланських лінійках Стефано Піолі, лідера Серії А, африканський є універсальним півзахисником, який може грати на всіх трьох півзахисників і який також має мету. У своїх п'яти сезонах він грав за «Мілан», він провів загалом 236 матчів, в яких забив 36 голів і розподілив 16 передач. Це інший профіль, ніж Серхіо Бускетс, Френкі де Чонг, Педро Гонсалес «Педрі», Пабло Паес Гавіра, Гаві та Ніко Гонзаес, талановиті півзахисники, які зараз грають за першу команду Barça. Якби прибуття Кессі та Крістенсена були офіційно підтверджені, Барселона закрила б двох з мінімум чотирьох гравців, яких вони хочуть включити, з метою наступного трансферного вікна. НАЧАЛЬНИК vmc/gmh/JAP