Австралійське правосуддя анулювати вирок, що вимагає захисту дітей від зміни клімату

Австралійський суд у вівторок скасував знакову ухвалу суду, яка змусила міністра навколишнього середовища країни захистити дітей від зміни клімату.

Минулого року правову перемогу групи старшокласників визнали екологічні групи як правова зброя для боротьби з викопним паливом.

Але зараз федеральний суд виніс рішення на користь звернення міністра навколишнього середовища Сусана Лей, якому більше не доведеться оцінювати шкоду, яку зміни клімату завдадуть дітям, розглядаючи схвалення нових енергетичних проектів на основі викопного палива.

Постанова скасувала постанову нижчого суду у липні 2021 року, який вважав, що міністр зобов'язаний «уникати заподіяння тілесних ушкоджень чи смерті» дітям до 18 років через «викиди вуглекислого газу в атмосферу Землі».

«Два роки тому Австралія загорілася; сьогодні вона під водою. Спалювання вугілля робить лісові пожежі та повені більш катастрофічними та смертельно небезпечними. Щось має змінитися», - сказав 17-річний Анджалі Шарма, який ініціював судові дії в 2020 році.

Австралія зазнає наслідків зміни клімату, посухи, лісові пожежі, деградація Великого бар'єрного рифу та все більш часті та інтенсивні повені.

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